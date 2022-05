'Gen Playz', al borde de la cancelación: RTVE no renueva el programa de Inés Hernand

'Gen Playz' no contará con más entregas en la plataforma de streaming del ente público. Según parece, los recortes que ha acometido el presidente RTVE, José Manuel Pérez Tornero, para poder costear el Mundial de Catar, habrían salpicado también al programa donde Inés Hernand se atreve, junto a diversos tertulianos, a abordar temas realmente atractivos y preocupantes para los jóvenes.

'Gen Playz'

Según ha informado Bluper, 'Gen Playz' se une al puñado de proyectos que la corporación está paralizando en sus departamentos de ficción y entretenimiento, entre los cuales se incluye lo relativo a Playz. Además, debido a los temas controvertidos que trata el programa, como la ley trans, el poliamor o el feminismo, que más de una vez se han hecho virales en redes, el presidente nunca mostró su apoyo al programa.

Ante esa falta de apoyo, no es de extrañar que el ente ponga este formato en el disparadero, aunque todavía hay que esperar a una confirmación oficial. Ese comunicado se podría producir en las próximas semanas, pero la decisión podría retrasarse debido al nombramiento de José Pablo López como nuevo director general de Contenidos.

¿En quiebra?

La no renovación de 'Gen Playz' no es la única medida que han tomado los directivos. El traslado de buena parte de la plantilla del canal de streaming a la Dirección de Innovación Digital, que provocó la dimisión del máximo responsable de Playz, Fran Llorente, unido a la paupérrima promoción de sus producciones originales, como 'Ser o no ser', 'Edelweiss' o 'Yrreal', entre otras, están llevando a Playz a una posición muy delicada.