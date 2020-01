La genial respuesta de Ángeles Blanco a las mofas en Twitter por su look en 'Informativos Telecinco'

Las redes sociales nos regalan diariamente infinidad de memes, comentarios divertidos o surrealistas comparaciones, pero muchas veces, algunos usuarios utilizan esta herramienta para mofarse de profesionales, ya sea del ámbito de la política, de la música o de la televisión. Eso es precisamente lo que ha sucedido con Ángeles Blanco, la reconocida presentadora de 'Informativos Telecinco' cada fin de semana. La periodista ha sido víctima de una infinidad de tuits que se mofaban del vestuario elegido para presentar la edición del sábado 11 de enero en la sobremesa.

José Ribagorda y Ángeles Blanco en 'Informativos Telecinco'

Blanco condujo las dos ediciones del informativo junto al periodista José Ribagorda y lo hizo vestida con un mono azul con bolsillos con cremallera. Un look informal y muy moderno que no gustó a muchos y es que no fueron pocos los tuiteros que compararon a la presentadora del informativo de Mediaset con una fontanera o con una trabajadora de un taller mecánico de coches. De esta forma, durante la tarde del 11 de enero Twitter se llenó de memes, fotografías del look de Blanco y también ingeniosos comentarios sobre ella.

La periodista no ha dudado en responder y lo ha hecho de una forma divertida, natural y quitándole hierro al tema, parece claro que no le ha molestado en absoluto la mofa generalizada sufrida en Twitter. Blanco ha decidido publicar un montaje creada por un compañero de informartivos en la que la vemos con un casco de obras y el logotipo de Mercedes, y ha acompañado el mismo del siguiente texto: "Desde que he presentado este mediodía no han dejado de salirme nuevas ofertas de trabajo en diferentes talleres. A la espera de decidir mi futuro profesional inmediato me asalta una duda: ¿mantengo el mono esta noche? ¿O sigo siendo carne de meme como el de Enrique Obrero?". Vicente Vallés, conductor de 'Antena 3 noticias 2' y pareja de Blanco, no dudaba en responder: "A mí me parece muy mono....

Los memes de Ángeles Blanco

Desde que he presentado este mediodía no han dejado de salirme nuevas ofertas de trabajo en diferentes talleres. A la espera de decidir mi futuro profesional inmediato me asalta una duda: ¿mantengo el mono esta noche? ¿O sigo siendo carne de meme como el de @enriqueobrero? ???? pic.twitter.com/RpTRy8cRCH — Angeles Blanco (@AngelesBlancoTV) January 11, 2020

Cuando estás cambiando el aceite al coche y te das cuenta de que tienes que presentar el telediario @informativost5 pic.twitter.com/mBxZo9IbDX — ???????????????? ?????????????????????????? (@BelininiBrown) January 11, 2020

Cuando estás reparando una gotera y te das cuenta de que debes presentar el telediario en @telecincoes pic.twitter.com/8Q6inbEeuC — Alberto (@alber2505) January 11, 2020