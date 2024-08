George R.R. Martin confirma que hay otros siete spin-offs de 'Juego de Tronos' en marcha

Por Alejandro Rodera |

George R.R. Martin sigue trabajando en 'Vientos de invierno', la sexta novela de 'Canción de hielo y fuego', pero entre capítulo y capítulo del esperado libro tiene otro gran frente abierto: la expansión televisiva de 'Juego de Tronos'. Tras poner muchas ideas sobre la mesa (y con un piloto fallido enterrado en el subsuelo de HBO), 'La Casa del Dragón' inauguró ese ambicioso plan, que avanzará en 2025 con el lanzamiento de otra precuela, 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante', pero ahí no terminará la explotación de la saga.

Arya y Jon en el final de 'Juego de Tronos'

Durante los últimos años, se han ido filtrando numerosos proyectos relacionados con 'Juego de Tronos', pero. Aun así, el escritor estadounidense tampoco ha tenido problemas a la hora de pronunciarse acerca de esos títulos en gestación, y en su última intervención en Oxford Writers' House

Durante esa charla, como recoge Forbes, Martin ha asegurado que hay siete spin-offs en marcha, siendo cuatro de ellos animados y los tres restantes de acción real. No obstante, lo que no ha matizado es el contenido de esos títulos, aunque por las pistas que han ido emergiendo recientemente todo apunta a que entre las ramificaciones de carne y hueso estarían una precuela sobre la Conquista de Aegon y otra, aún más pretérita, centrada en la princesa Nymeria, Esta última propuesta, conocida como '10.000 Ships', fue aludida por Martin en el mes de junio, cuando comunicó que la guionista Ebony Booth se había incorporado para reescribir el borrador de un piloto que llevaba años en el cajón de HBO.

Descartes y rescates

Entre esas tres series de acción real cabe esperar que no se encuentre la protagonizada como Kit Harington en la piel de Jon Snow, ya que el propio actor confirmó en abril que la secuela "está descartada" porque no lograron "encontrar la historia adecuada". En cuanto a las apuestas animadas, han pasado tres años desde que The Hollywood Reporter informara de que HBO estaba preparando un drama animado de 'Juego de Tronos', al que poco después se sumaron, al menos, otras dos producciones del mismo formato, entre las que había una ambientada en el lejano territorio de Yi Ti. Más adelante, a comienzos de 2024, Martin ya avisaba de que había "cuatro ideas para series animadas", de las cuales dos habían sido aparcadas, mientras que la serie de carne y hueso de la Serpiente Marina habría pasado a ser planteada a través del filtro de la animación por cuestiones presupuestarias.