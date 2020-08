Gestmusic trabaja ya en 'OT' para cuando "pase la pandemia": "Toca tener una presentadora"

¿Habrá más ediciones de 'Operación Triunfo'? Esa es la gran pregunta que los seguidores del formato musical se hacen desde que finalizase la undécima temporada. Aunque no existe confirmación oficial por parte de Televisión Española, lo cierto es que podría tener su futuro garantizado. Tinet Rubira, director de Gestmusic, vuelve a asegurar que habrá más entregas de 'OT'.

En una entrevista concedida al programa "Estiu de Gràcia" de Catalunya Radio, el productor del formato contesta rápidamente a la pregunta más recurrente: "Sí, habrá una nueva edición pero esta temporada televisiva no, sería muy precipitado". "Estamos trabajando en el regreso de 'OT' una vez pase la pandemia. Las televisiones se pondrán en marcha cuando vean que hay posibilidad de hacer un casting multitudinario", explica.

Tinet Rubira

Una nueva edición que volvería con un lavado de cara en sus galas semanales. El fichaje de Roberto Leal por Antena 3 ha provocado que Gestmusic tenga que encontrar a su sucesor. "Tengo una lista de gente que lo haría muy bien. Creo que es de los programas más difíciles que hay". "Ahora ya tocaría tener una presentadora, una mujer con don de mando y experiencia, que le guste la música y sea empática. Esta profesional existe, solo falta encontrarla", comenta.

Aunque considera que es el turno de una maestra de ceremonias, lo cierto es que este formato ya contó con una presentadora en su octava edición. Pilar Rubio se puso al frente de 'OT 2011', la edición que acabó siendo cancelada en Telecinco. Ante algunas críticas recibidas en redes sociales por este comentario, Rubira ha matizado sus palabras: "Esta edición no funcionó y no me cansaré de repetir que no fue por su culpa".

¿Volverá a Televisión Española?

A pesar de confirmar el regreso de 'Operación Triunfo', el lugar donde se emitirá sigue siendo una incógnita. Rubira analiza los cambios que está sufriendo la industria audiovisual con una tendencia clara hacia la televisión no convencional: "Como hay tantas plataformas, necesitan diferenciarse unas de otras. En Estados Unidos, Amazon ya ha contratado gente para retransmitir en directo". Como ya adelantó a FormulaTV, si Televisión Española no da luz verde a una nueva edición, 'OT' podría saltar a una plataforma de pago.