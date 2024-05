Por Mario de Hipólito de Sande |

El polémico concursante de 'Gran Hermano 16', Ricky, ha reaparecido en televisión después de varios años retirado de la pequeña pantalla. Su vuelta ha tenido lugar en Max, concretamente en el programa 'Naked Attraction', un dating show en el que seis pretendientas, completamente desnudas, han competido por conseguir una cita con él. El que fue habitante de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra ha tenido que ir descartando una a una a las interesadas, que se encontraban detrás de un panel. A medida que se iba levantando de abajo a arriba, se iban dejando al descubierto cada vez más partes de sus cuerpos desnudos, hasta finalmente desvelar su rostro.

Marta Flich y Ricky en 'Naked Attraction'

Tras deliberar junto a la presentadora, Marta Flich . Cuando las candidatas se redujeron a dos, el antiguo rostro de Telecincoy decidir de esta manera a quién le concedería una cita. Finalmente, su paso por el show termina con

Esta adaptación de la versión inglesa llega a España como el primer Max Original de entretenimiento, buscando aportar una nueva perspectiva a los programas de citas. "Es sano y los tabúes se quitan de la ecuación, se vive todo con naturalidad y muchísimo respeto", declaró Marta Flich en la presentación. Un formato en el que el proceso en el que se conocen los participantes es totalmente inverso al habitual, comienzan viéndose desnudos y no se ven las caras hasta el momento de la decisión final. Cuando ya se ha decidido quién es el pretendiente ganador es cuando se tiene la clásica cita, con ropa, en un restaurante.

La relación de Ricky con Sofía Suescun

Ricky no solo compartió edición de 'Gran Hermano' con Sofía Suescun, también compartieron besos y sentimientos durante su estancia en la casa. A pesar de que estuvieron un tiempo saliendo juntos, la relación no duró mucho, ya que Suescun "te utiliza hasta que te explota", según afirmó el exconcursante en 'El programa de Ana Rosa' mientras ella estaba concursando en 'Supervivientes 2018'. "Por eso me desligué de Sofía en su época, mucho móvil, mucho futbolista y gente conocida", añadió sobre su exnovia, aprovechando que estaba aislada en una isla hondureña.