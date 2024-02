Por Rubén Rodríguez Tapiador |

En la gala del jueves 8 de febrero, los concursantes de la segunda edición de 'GH Dúo' nominaron con sus votos a Mayka Rivera, Asraf Beno, Ana María Aldón y Keroseno. Sin embargo, Ivana Icardi, quinta expulsada del formato, tuvo en sus manos el poder del intercambio y decidió salvar a Keroseno y poner a Elena Rodríguez en la palestra. No obstante, los habitantes de Guadalix no se han enterado hasta la emisión de 'GH Dúo: El debate' del domingo 11 de febrero.

Lucía Sánchez en 'GH Dúo2'

Nada más enterarse del poder que tuvo Ivana Icardi tras ser eliminada,: "Pero ¿por qué Ivana? ¿Qué pinta? En vez de dárselo a Manuel González , que es el inmune... Es que aquí". "Una injusticia como una casa porque el inmune es Manuel e", ha seguido comentando la concursante.

Poco a poco, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha ido calentando y ha comenzado a elevar el tono: "Tres semanas con poder y Manuel gana la inmunidad, que se supone que el inmune es el que tiene el poder, y se come una mierda. No lo entiendo. No entiendo nada. Y si me da coraje, lo digo. ¿Qé pasa? Punto. A ver si no voy a poder hablar aquí", gritaba la exparticipante de 'LIDLT'.

Ion Aramendi da las explicaciones

En ese momento, Ion Aramendi ha intervenido para explicar cómo fue el funcionamiento de las nominaciones y del poder de la gala del jueves 8 de febrero: "Lucía, el jueves pasado, las tres nominadas tenían la posibilidad de elegir una caja entre tres. Cada una de esas cajas tenía un poder. Ivana eligió la caja plateada y la caja plateada contenía el poder del intercambio. (...) Esto es lo que sucedió"."Hasta ahí lo entiendo, porque parecía que era por amor al arte", ha indicado Lucía Sánchez, tras haberse aclarado todo lo que había ocurrido.