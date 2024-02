Por Beatriz Prieto |

La segunda edición de 'GH Dúo' alcanzó su quinta gala semanal con Marta Flich el jueves 8 de febrero, con Ivana Icardi, Mayka Rivera y Ana María Aldón en manos de los espectadores, tras la salvación de Marta López la noche del martes. Una cita en la que, finalmente, Icardi tuvo que poner fin a su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra.

Manuel y Keroseno arropan a Mayka e Ivana antes de conocer a la primera salvada en 'GH Dúo 2'

El programa mostró al comienzo de la cita un primer vistazo de. Una hora después, Icardi y Rivera se reunían en la sala de expulsión, donde Manuel González Keroseno las acompañaron para abordar sus rencillas, antes de que Flich confirmara

"Cada vez que me salvo es como empezar de cero. Estoy superagradecida y no me salen las palabras", declaraba Rivera, quien fue recibida con una gran alegría en la casa de Guadalix de la Sierra, donde aún permanecía Aldón. La gaditana acudió entonces a la sala de expulsión, mientras se iniciaba de nuevo una votación entre ambas concursantes que arrancó con un 44% y un 56% y terminó solo con un aumento del 2% en el primer porcentaje. Flich procedió entonces a anunciar a la que sería la quinta expulsada de la edición, tras la doble protagonizada por Marc Florensa y Efrén Reyero la semana pasada, que resultó ser Icardi.

Ninguna sorpresa para Ivana

La argentina se fundió entonces en un abrazo con Aldón, sin perder la sonrisa, puesto que la decisión de la audiencia no parecía sorprenderla. "Gracias a toda la audiencia por haberme salvado", declaró la gaditana, quien le prometió a su compañera cuidar de Keroseno, su mayor apoyo en la casa, que en cierto modo perdía a su único pilar, dada la mayor distancia que mantenía con el resto de concursantes. De hecho, la concursante se derrumbó al ver el regreso de Aldón, actitud totalmente opuesta con una Icardi quien, minutos antes en la emisión de la curva de su vida, reconoció que no le importaba arriesgarse en las nominaciones porque también estaría feliz de reunirse con su única hija.