La noche del jueves 20 de febrero, 'GH Dúo 3' afrontó una novena gala en la que Carlos Sobera inició la cuenta atrás para la gran final, en una cita que incluiría las últimas nominaciones de la edición. No obstante, antes de conocer a los primeros finalistas, la votación de la audiencia proclamó al octavo expulsado de la edición, que resultó ser Miguel Frigenti, al acumular el 57% de los votos en su contra frente al 43% de Marieta Díaz.

Marieta y Miguel Frigenti en la gala 9 de 'GH Dúo 3'

Después de que Marieta limara asperezas con Óscar Landa , y Frigenti hiciera lo mismo con José María Almoguera para conocer el resultado de la votación, que puso fin al concurso del manchego. ", porque la nominación era muy complicada", confesó Frigenti, emocionado.

"Me alegro de irme bien con mis compañeros, esta semana nos hemos acercado. Creo que he demostrado que yo no dividía a la casa y eso me hace sentir bien", añadió el expulsado, antes de felicitar a su compañera y anunciar que "me quedo con las conversaciones que tuvimos la primera semana". "Es una chica con buen corazón, le deseo lo mejor y sé que fuera hablaremos y nos irá bien", elogió el manchego de Marieta.

"Voy a defender a Óscar y Maica a tope"

"Me da muchísima pena, ha sido un concursante diez y me quedo con lo bueno", declaró por su parte la valenciana. Asimismo, Marieta aprovechó para dar las "gracias a mi familia, a mis amigos, a mis seguidores por haberme salvado. Me habéis dado un chute de energía, y hasta el final", antes de volver a la casa y anunciar la expulsión de Frigenti al resto de sus compañeros. Mientras, el manchego pudo despedirse a solas de Óscar, ante el que reconoció estar "mal, pero lo tenía interiorizadísimo".

Miguel Frigenti se convierte en el EXPULSADO de la noche ????#GHGala9 pic.twitter.com/QZMZLbo8Tp — Gran Hermano (@ghoficial) February 20, 2025

Miguel ve como la casa reacciona a su expulsión ????#GHGala9 pic.twitter.com/mb2gH7yy8y — Gran Hermano (@ghoficial) February 20, 2025

"Sigue como hemos hecho hasta ahora: ríete, disfruta y a ganar", recomendó Frigenti a su compañero, a quien aseguró que no debía sentirse responsable de su expulsión, dado que "es un juego". "Voy a estar en el plató, les voy a defender a tope, y les toca a ellos vivir el momento que no pudieron vivir en 'Gran Hermano 19', porque creo que el duelo final deben ser él y Maica, y yo súperorgulloso de haber concursado a su lado", declaró además el expulsado, antes de ver junto a Óscar cómo reaccionaban sus compañeros a su marcha.