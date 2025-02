Por Pablo Fernández Pérez |

La octava gala de 'GH Dúo' se celebró el pasado 13 de febrero y, a pesar de que fue un día antes de San Valentín, decidieron, aun así, celebrar la festividad del amor en Guadalix de la Sierra. Por ello, invitaron a todas las parejas, familias y amigos de los concursantes para que se reencontraran con ellos y vivieran momentos realmente bonitos, como los abrazos de Óscar, Romina y María a sus madres, la cena entre Maica y Álex Ghita, la pedida de matrimonio de Marieta Díaz a Suso Álvarez o la conversación de José María Almoguera con su madre.

María y Romina en 'GH Dúo 3'

Pero no todo eran risas y emoción, ya que. Las dos que optaban a irse erany lo que ninguna de las dos sabía es que se estaba produciendofue el porcentaje final, dando como resultado la expulsión de la jerezana. "María, lo siento mucho.", afirmaba Carlos Sobera . Por su parte, María confesaba que

"Creo que la gente se ha decidido por mí porque, evidentemente, todo el grupo ha ido a por mí y la gente que nos quiere a nosotros ha ido a por Romina", decía la jerezana, y añadía: "No han dividido votos y ya está. Pero me voy contenta porque sé que la gente me ha querido por ser como soy, no por estar con nadie, eso lo tengo clarísimo". Además, aseguraba que, desde la calle, iba a apoyar sin parar a su grupo. Finalmente, antes de irse a plató, María le pedía a Romina que le dijera a José María Almoguera que "lo esperaba fuera". Ya en plató, la expulsada remarcaba: "Estoy muy triste (...) Creía que no me iba a ir. Estoy en shock".

La reacción de José María Almoguera

Cuando Romina entraba de nuevo a la casa, la reacción de Almoguera no era la mejor. Al hijo de Carmen Borrego se le cayó el mundo encima al ver que la que volvía no era su querida María y, a pesar de que Romina le dio el mensaje de parte de la jerezana, nada hizo que se animara. Almoguera, aun así, se echaba las manos a la cabeza y se levantaba a dar la enhorabuena a Malaspina.