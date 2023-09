Por Beatriz Prieto |

'GH VIP 8' celebró su tercera gala en Telecinco la noche del jueves 29 de septiembre, con el futuro de Luca Dazi y Alex Caniggia en manos de la audiencia. Fue entonces cuando el duelo entre ambos concursantes, cuyos porcentajes no se movieron en toda la gala, se resolvió con la expulsión de Dazi con un 69% de votos en su contra.

Álex y Luca tras conocer la expulsión del segundo de 'GH VIP 8'

Dicha cifra, que dejaba a Caniggia con solo un 31% de los votos en su contra, se dio a conocer al comienzo de la gala, cuando Marta Flich dio a conocer el cambio que Telecinco había anunciado el día anterior: ". La gran oportunidad de un expulsado". "Vendrá primero aquí a plató y luego, que se descontarán del premio final. Es tan exclusiva que solo habrá una vida extra para toda la edición", explicó la presentadora.

El reality dejaba así en el aire el posible regreso del primer expulsado, una decisión que, como aclaró la valenciana más adelante, estaría en manos de uno de los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra, que sería elegido por el propio expulsado. Finalmente, el programa reunió en la sala de expulsión a Caniggia y Dazi, cuyo apoyo no varió lo más mínimo desde el arranque de la gala. "Con solo que 'Gran hermano' cuente conmigo, para mí ya he ganado aunque me vaya hoy", aseguraba el segundo, antes de conocer su expulsión.

"Una experiencia corta pero intensa"

"Ha sido una experiencia corta pero intensa. He venido aquí para algo, algún tipo de mensaje me llevo", declaró Dazi, quien dejó claro su deseo de "estar aquí porque tenía mucha ilusión de vivirlo, pero si la audiencia decide que no tenga que estar, son los que mandan". Asimismo, el barcelonés reconoció que "tengo mis inseguridades y miedos e intento ponerme una coraza. Sabía que esto pasaría, porque a veces me juega una mala pasada y por eso estaba tan preocupado", antes de abandonar la casa de Gudalix de la Sierra.