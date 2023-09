Por Beatriz Prieto |

La segunda gala de 'GH VIP: Límite 48 horas', emitida el martes 26 de septiembre, abordó más que nunca las polémicas surgidas por la convivencia entre los concursantes de 'GH VIP'. Sin embargo, Oriana Marzoli destapó el descontento generalizado de los habitantes de la casa de Guadalix de la Sierra en la recta final de la cita, cuando la venezolana se derrumbó al manifestar su deseo de ver vídeos de la convivencia.

Oriana se derrumba ante sus compañeros durante la gala de 'GH VIP: Límite 48 horas'

Tras abordar un encontronazo entre Albert Infante Luca Dazi que la organización quiso zanjar ante las críticas contra el segundo en redes,, quien también había hablado de una disputa con Laura Bozzo : "¿Pueden ponernos esto? ¿Tengo que llorar para que nos hagan caso? ¿Podéis quejaros todos, por dios?". "¡Vamos todos juntos al confesionario!", se quejaba la venezolana, en el directo de MiTele Plus.

"Me siento, y creo que hablo por todos, como una pringada sin ver nada", confesó Marzoli, minutos después, quien señaló que "lo normal es que veamos los vídeos, como pasa en todos los programas de 'Gran hermano'. Haznos ver esto para tener una idea". La venezolana insistió cuando el Súper les pidió "tranquilidad" para seguir con la gala: "Es que es una locura, tronco, te lo digo en serio. Yo soy la que lo exterioriza, pero el resto también lo piensa". "Queremos estar más integrados en el programa", intervino Carmen Alcayde, mientras que Dazi aseguró que "no nos enteramos de nada".

"Todo en su debido momento"

Ya en Telecinco, Marzoli se derrumbó poco después de descubrir la salvación de Zeus Montiel: "Te juro que no pensaba que fuese a ser tan duro. Estoy echando extremadamente de menos a mi novio y no es broma". "Por otra parte, me siento como que no somos tan importantes. Ni siquiera podemos ver los vídeos. Te parecerá una bobada a ti o a la audiencia, pero para nosotros es una manera de sentirnos involucrados y nos hace un poquito de falta. No sé, me está entrando un agobio...", reconocía la concursante, entre lágrimas.

Después de que Marta Flich asegurase que "no me parece ninguna tontería nada de lo que digáis o sintáis", la presentadora trasladó que "entendemos que para vosotros las sensaciones son totalmente diferentes". "Tenéis que confiar. Esta experiencia es única y la tenéis que vivir así. Esto es un juego", recalcó la valenciana. Asimismo, Flich manifestó que "nosotros enseñaremos esos vídeos cuando lo consideremos" y aseguró que "desde fuera se está viendo absolutamente todo". "Todo en su debido momento", remató la presentadora.