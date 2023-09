Por Redacción |

Luca Dazi y Alex Caniggia se juegan su permanencia en la casa de 'GH VIP 8' la noche del 28 de septiembre de 2023, enfrentándose a la primera expulsión del reality producido por Zeppelin TV para Telecinco. El exaspirante de 'MasterChef' cuenta con su hermano Alessandro Dazi como su principal defensor en plató y el joven italiano está dejándose la piel por intentar que la audiencia le dé una oportunidad más al tiktoker.

Alessandro y Luca Dazi

Sin embargo, Aless Dazi ha compartido en sus redes sociales lo frustrado que se siente al leer según qué cosas de su hermano Luca. "Sois malos, tío. Mi hermano no hace daño a nadie. Es él, solo está siendo él.. ¿Cómo sois capaces de decir cosas tan feas de una persona que no ha matado a nadie, no ha hecho daño a nadie? Él solo se pone a entretener en la televisión y ya está", denunciaba Alessandro Dazi, llorando desconsoladamente.

"Aquí hay gente que está mal de la cabeza, tío. Unos comentarios tengo que leer, de gente que está enferma. Hijos de puta, mi hermano tiene un corazón enorme y es buena persona y no hace mal a nadie. Tenemos que aguantar estas críticas y estas locuras de la gente", volvía a quejarse, con los ojos llenos de lágrimas y muy triste por lo que ha leído de su hermano en redes sociales.

El hermano de Luca a los que critican a su hermano: "Estáis mal de la cabeza, sois animales, hijos de put4" ???????? #GHVIP28S pic.twitter.com/dK722vaMin — • TodoSalseO • (@TodoSalseos) September 28, 2023

Su forma de defenderlo

Además de acudir a los platós del debate y de las galas, el hermano de Luca Dazi está utilizando sus redes sociales para intentar salvarle de la expulsión. "Dadle un voto de confianza. Si un español se fuera a Argentina a un reality, se iría a la primera semana porque todo el país ayuda a la gente de su país, pero aquí no. En Italia van todos a una, en España nos hundimos entre nosotros. Tened corazón y ayudad a la gente de vuestro propio país. Va a dar muchísimos momentos en la casa", suplicaba Dazi.