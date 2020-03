Gianmarco Onestini niega en 'Sálvame' haberse sentido atraído por Elena, la madre de Adara

La relación entre Gianmarco Onestini y Adara Molinero va viento en popa. La pareja está aprovechando la ausencia de Hugo Sierra y Elena Rodríguez, madre de Adara, mientras participan en 'Supervivientes 2020', para hacer vida juntos fuera de las cámaras. Los ganadores de los dos últimos realities emitidos en Telecinco quisieron demostrar a los espectadores lo fuerte que se encuentra su relación y por ello decidieron someterse a la máquina de Conchita el pasado 29 de febrero en 'Sábado deluxe'.

Elena Rodríguez y Gianmarco Onestini en 'GH VIP 7'

La ganadora de 'GH VIP 7' tuvo más suerte que el italiano esa noche, donde el polígrafo le condenó en las preguntas relacionadas con la madre de su novia, mostrando que Onestini sí que podría haber sentido atracción por Elena en algún momento. Este tema salió a la luz en una discusión que tuvo la pareja en 'El tiempo del descuento', donde Molinero acusó al de Bolonia haber intentado besar a su madre en una cena, algo que la propia Elena le había contado a su hija.

Tras lo ocurrido, Gianmarco Onestini visitó el programa de 'Sálvame' el 3 de marzo para aclarar este malentendido, pero algunos de los tertulianos no terminan de creerse al italiano: "Estamos diciendo cosas que son completamente falsas. Solo he dicho que es una mujer atractiva, pero de ahí a decir que he tenido atracción... Es mentira", explicaba el ganador de 'El tiempo del descuento'.

"Yo no conté nada"

Cuando Adara Molinero desveló esa confesión por parte de su madre, Rafa Mora y Antonio David Flores se unieron a esa versión y aseguraron que el italiano les había comentado que se sintió atraído por la madre de Molinero. Durante la visita de Onestini a 'Sálvame' el pasado lunes, Gustavo González ha querido recordar este detalle a su compañero Antonio David, algo que ha provocado un conflicto entre los colaboradores: "Estás mintiendo. Yo no conté nada. En 'El tiempo del descuento' Anabel me dice algo al oído y yo le contesto. En ningún momento cuento nada", negó rotundamente.