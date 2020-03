El zasca de Adara Molinero a Hugo Sierra tras su ataque en 'Supervivientes'

En la gala de 'Supervivientes 2020' emitida el jueves 19 de marzo en Telecinco muchos de los espectadores se quedaron de piedra al escuchar una clara pullita de Hugo Sierra a la historia de Adara Molinero y Gianmarco Onestini. Cuando se despedía de Ivana Icardi después de que esta fuese expulsada del concurso, el que fuese ganador de 'GH Revolution' afirmó tajante: "Los que se aman bien no gustan, gusta el morbo, lo clandestino y quien se sienta aludido, tendrá la conciencia no tranquila". Esta frase era sin duda una clara referencia al amor "clandentino" que el italiano y la madre de su hijo tuvieron en el pasado y es que ambos iniciaron una relación cuando ella todavía seguía con Sierra.

Adara Molinero y Hugo Sierra

'Sálvame' quiso interesarse por saber la reacción de Molinero ante este contundente zasca y por ello este viernes 20 de marzo supimos de su propia boca lo que piensa. La ganadora de la séptima edición de 'GH VIP' confesó que "me llamó la atención que se acordara de mí en los momentos en los que se iba a ir su novia", una frase que sin duda va cargada de acidez contra la pareja ya que deja en el aire que su primer pensamiento en el programa fue precisamente ella, no Icardi. La chica se mostró además convencida que la pullita sí iba dirigida a ella y a Gianmarco, su actual novio y reflexionó con el hecho que "si en un momento en el que estás mal, te acuerdas de nosotros...".

No quiere que Hugo abandone

Molinero confesó que no entiende que "se intente hacer ver que estoy celosa, porque la que no ha querido estar con él he sido yo", y es que tal y como supimos semanas atrás, ella la que optó por no darse una nueva oportunidad pese a la petición de él de luchar juntos por su amor. Por ello, la colaboradora de televisión afirma que "últimamente no entiendo nada". Pese a todo, sí confiesa que quiere que Hugo Sierra no abandone el programa "por el bien familiar" y es que está claro que parte del dinero que pueda facturar en el programa irá destinado al cuidado del bebé que tienen ambos".

Paralelamente, la chica se quiso mojar en cuanto a la relación de su ex con Icardi se refiere y por ello, dejó claro al redactor con el que charló que ella no se cree la historia de amor entre Ivana Icardi y Hugo Sierra y explicó que este pensamiento lo tiene como "una simple espectadora que ve el programa desde su casa, que opina sobre lo que pasa, sobre las historias y en este caso (....) esta historia no me la creo". Además, confesó que no ha votado para expulsar a la chica aunque sí le hubiese gustado que fuese la expulsada definitiva de la noche, y no Vicky Larraz.