Gianmarco, muy cabreado con Adara en 'Sábado Deluxe': "Está esquivándome, no quiere saber nada de mí"

Gianmarco Onestini ha acudido a 'Sábado deluxe' para hablar sobre sus sentimientos y su relación con Adara Molinero, ganadora de 'GH VIP 7'. El italiano se ha mostrado muy afectado porque desde que la madrileña abandonó la casa de Guadalix no ha podido apenas hablar con ella. Según Gianmarco, el motivo de este distanciamiento se debe a la frialdad de ella: "Adara está esquivándome, no quiere saber nada de mí".

Gianmarco cuenta su versión en 'Sábado Deluxe'

Tras el fin del concurso, Adara le concedió una entrevista a Lara Álvarez en la que explicó que, tras la última gala del reality, no se fue al hotel con Gianmarco, sino que optó por ir a su casa con su madre, su gran defensora en plató, para que le diera su opinión sobre todo lo acontecido en estos 101 días. Después de la charla con su madre, Adara parece haber tomado una decisión: "Voy a vivir con Hugo, Gianmarco tendrá que esperar".

Unas palabras que han hundido a Gianmarco, que ha explicado que en la grabación del debate final, Adara se mostró distante con él: "Fue muy fría, la esperé al acabar y se fue sin decirme nada". El italiano también ha contado que, al ver que Adara no le llamaba, optó por escribirle un mensaje, al que la madrileña contestó de manera escueta y sin resolverle la duda de hacia dónde navega su relación, por lo que sospecha que le ha engañado y que está más preocupada por lo que se dice en las redes sociales que por sus sentimientos.

Gianmarco ha confesado a María Patiño cómo ha entendido este desplante de la ganadora del concurso: "Me siento traicionado, Adara me ha roto el corazón por segunda vez". Además, ha expresado que no se cree las palabras de la madrileña cuando, en la última gala de 'GH VIP 7', le dijo que estaba enamorada de él. Por su parte, Onestini sí que confirma seguir enamorado de la madrileña y continúa buscando una explicación. Aunque ha reconocido que se siente "traicionado" y que le duele escuchar cómo Adara ha contado que se arrepiente de haberle besado ante las cámaras.

¿Dos verdades?

Pilu, la tía de Adara, estaba presente en plató durante la entrevista a Gianmarco y contó que su sobrina le había confesado que estaba "flipando". Explicó que ella cree que en esta historia hay dos verdades y que habrá que escuchar a la de Adara. Según Pilu, la ganadora de 'GH VIP 7' se había ofrecido para ir al hotel de Gianmarco para hablar y aclarar las cosas antes de marcharse a Palma de Mallorca para pasar las navidades con su hijo, pero que el italiano se había negado.

Durante la entrevista, Onestini había explicado que Elena, la madre de Adara, le había pedido que no acudiera a la casa de Guadalix en la gala final y que no besara a la concursante. Pilu ha negado esa afirmación y ha explicado que Elena le pidió que no fuera para no complicar las cosas de cara a la posible separación con Hugo Sierra y la disputa por la custodia del pequeño que ambos tienen en común. Según la tía de Adara, Gianmarco le dijo a Elena que no podía hacer lo que le pedía, porque la productora y el público querían contenido relacionado son su historia de amor con Adara.