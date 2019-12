Adara rompe su silencio tras 'GH VIP 7': "Voy a vivir con Hugo, Gianmarco tendrá que esperar"

Pocas horas después de abandonar la casa de 'GH VIP 7', Adara Molinero ha explicado cuáles son sus planes de cara al futuro más inmediato. Tras compartir un intenso idilio con Gianmarco Onestini durante el concurso, la madrileña afronta ahora una complicada situación fuera del reality, donde la esperan su hasta hace nada pareja sentimental, Hugo Sierra, y, por supuesto, el hijo que ambos comparten.

Adara Molinero

En una entrevista con Lara Álvarez en Telecinco, la madrileña reconoció que se fue a casa con su madre nada más abandonar el plató de 'GH' el pasado jueves. "Como madre le preocupa que yo pueda sufrir. Después de la gala me cogió de la oreja y me llevó a casa. Necesitaba su cariño, estar con ella, que me contara y que me dijera su visión de las cosas", explicó la recién proclamada ganadora.

Adara confirmó que su prioridad a día de hoy es su hijo: "Estoy muy centrada en mi bebé, quiero estar con él y ahora es lo que más me preocupa". Además, reconoció que ya había hablado con Hugo Sierra y que "todo está bien" entre ambos. Precisamente al respecto de su relación con el padre de su hijo, sembró la duda con unas declaraciones a la revista Lecturas. "Voy a vivir con Hugo, Gianmarco tendrá que esperar", destacaba en portada.

Pide disculpas a Hugo

En la misma entrevista, la ganadora de 'GH VIP 7' asegura que no estuvo acertada al besar al italiano dentro del concurso. "Me arrepiento de haber besado a Gianmarco en la casa por el daño que le he hecho a Hugo, le pido disculpas", admitió. También la mantiene intranquila lo que pueda pasar ahora con su hijo: "Estoy preocupada y eso me impide pensar en más". Según apuntó Belén Esteban en 'Sálvame', Adara habría volado este sábado a Mallorca para ver a su hijo y hablar con Hugo.