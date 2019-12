Gianmarco, preocupado por la actitud de Adara tras el final de 'GH VIP 7': "Es demasiado frío"

El pasado jueves 19, Adara Molinero se convertía en la ganadora de 'GH VIP 7'. La de Alcobendas se impuso en la final a Alba Carrillo y consiguió hacerse con el maletín de 100.000 euros. Antes de abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, la madrileña se encontró con Gianmarco Onestini después de una semana sin verse y pudimos ver cómo dejaban más que claros los sentimientos que sentían el uno por él otro. Sin embargo, en el programa de 'Sálvame' del viernes, Carlota Corredera anunciaba en directo que Gianmarco estaba, como mínimo, molesto con Adara.

Gianmarco Onestini, en una de sus declaraciones para 'Sálvame'

El exconcursante ha ofrecido unas declaraciones antes de acudir a 'Sábado deluxe' en las que se le ve notablemente afectado. El modelo es consciente de que Adara tiene muchos asuntos que arreglar, saber todo lo que ha ocurrido fuera mientras ella estaba dentro de la casa y, lo más importante, estar con sus padres. Lo que no acaba de entender es por qué la ganadora de 'GH VIP 7' no ha sido capaz de enviarle ni siquiera un mensaje o una llamada para asegurarle que entre ellos estaba todo bien.

"Tenemos una conversación pendiente Adara y yo. Tenemos que hablar de muchísimas cosas", comenzaba diciendo Gianmarco a cámara. El italiano continuaba explicando al equipo de 'Sálvame' que él mismo le había dado su teléfono a la madrileña pero que esta no le había llamado todavía: "Simplemente solo me hubiese gustado un mensaje, no de vernos porque yo entendía que ella tenía que estar con su madre". Es más, el exconcursante de 'GH VIP' también le dio su número de móvil al representante de Adara, a su madre, Elena, y a Joao, pero aun así no ha obtenido respuesta, a pesar de que le pidió a la joven que le escribiera cuando tuviese tiempo para charlar "con calma".

Gianmarco y su empeño por hablar con Adara

En sus declaraciones, Gianmarco confesaba que incluso se había puesto en contacto con Adara a través de los mensajes directos de Instagram. "Adari, esperaba tu mensaje pero entiendo que antes tengas que estar con tus padres, sabes que por ti estoy siempre", le escribía el modelo italiano a la ganadora del reality. Y aunque ha obtenido respuesta a su mensaje, duda que realmente haya sido la madrileña quien le ha escrito: "Me ha dicho: 'Gracias, creo que deberíamos hablar'. Es demasiado frío", concluía Onestini.