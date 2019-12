Adara responde a las críticas de Hugo Sierra sobre su relación con Gianmarco: "Estoy flipando"

La noche del jueves 19 de diciembre, Telecinco emitió la gala final de 'GH VIP 7', en la que Adara Molinero fue nombrada la ganadora tras un duelo con Alba Carrillo, después de que Mila Ximénez se convirtiera en la finalista menos votada de la final. Sin embargo, antes de conocer el nombre de la ganadora de la edición, Adara tuvo ocasión de ver algunas de las críticas de Hugo Sierra con respecto a su relación con Gianmarco Onestini y la última noche que habían pasado juntos en la casa del reality.

Adara escucha las críticas de Hugo Sierra en la gala final de 'GH VIP 7'

El programa recopiló brevemente algunos momentos de Sierra, en los que calificaba la relación entre Adara y Gianmarco como "cachondeo barato" y una "promiscuidad que se aplauden", tras los besos que ambos habían compartido en el concurso en su última noche juntos antes de la final. "Se podía haber ahorrado hacerlo públicamente", añadió Hugo, quien también aseguró desearle lo mejor a Molinero y confesó haberse equivocado "al creer que lo nuestro era indestructible". "Queda resolver lo que tenemos, que es sagrado", declaraba Sierra, al referirse al hijo de ambos. Declaraciones que no gustaron nada a Adara, quien aseguró que era "muy feo" lo que había visto. "Yo me he intentado contener en todo momento, he intentado hablar lo mínimo posible, y decir eso de mí... feísimo", defendió la finalista.

Jorge Javier Vázquez señaló entonces la necesidad de "ponerse en la piel de Hugo", algo con lo que Adara se mostró de acuerdo, mientras que Alba criticó el hecho de que Sierra hiciera referencia a la promiscuidad entre Molinero y Onestini. "Eso me ha dejado blanca", coincidió Adara, tras lo cual Gianmarco apuntó a la atracción "física y mental" que existía entre ellos y se lanzó a criticar el hecho de que Sierra se estuviera haciendo platós criticando a Molinero. Un momento en el que intervino Elena, madre de Adara, con el fin de interrumpirlo. "Ahora, no, te lo pido por favor. Por su bien. Su bien es mañana, ahora no", declaró la defensora de la finalista, quien se mostró muy desconcertada. "Estoy flipando, llevo tanto tiempo sin saber nada y ahora de repente, esto", confesó Molinero, quien señaló que "podría hablar muchísimo y explicar mucho más la situación, pero voy a respetarlo".

"Adara no ha ido de ejemplo de nada"

Además, el programa emitió ante Adara conversaciones que ella había mantenido con Joao, sin ser conscientes de que estaban siendo grabados, donde se sinceraba sobre el mal estado de su relación con Sierra. "Era una conversación de amigos. Si le he podido hacer daño, le pido disculpas desde aquí, porque ha salido", declaró Molinero, quien aseguró que todo lo que había dicho en esas conversaciones era lo que ella pensaba. "He luchado mucho, he puesto todo de mí", afirmó la finalista, al hablar de su relación sentimental con Hugo, de cuyo malestar se había dado cuenta "dentro" del concurso, "con el paso del tiempo".

"Adara no ha ido de ejemplo de nada. Ha descubierto que su vida sentimental estaba destruida", defendió Joao, antes de desear que tanto su amiga como Gianmarco fueran "muy felices". "No se puede permitir no vivirlo. Que pase lo que pase", declaró Mila, quien también confesó comprender a la madre de Adara. "No eres una persona sin mochila. Es complicado", concluyó la tercera finalista. "Me ha impactado mucho. No tiene que olvidar que es la madre de su hijo, igual que ella no olvida que es el padre de su hijo", admitió por su parte Carrillo, al hablar sobre las declaraciones de Sierra, a quien señaló que "te has engañado porque has querido" sobre la relación con Adara.