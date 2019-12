La conmovedora propuesta de Gianmarco a Adara en 'GH VIP 7': "¿Estás lista para salir de aquí conmigo?"

*En elaboración

La noche del jueves 19 de diciembre, ' GH VIP 7 ' celebró su última gala, tras la cual Adara Molinero se convirtió en la ganadora de la edición frente a Alba Carrillo , mientras que Mila Ximénez quedó en tercera posición. Antes de conocer la elección de la audiencia,, donde ambos volvieron a besarse ante las cámaras y el italiano lanzó toda una declaración a una sorprendida Molinero.

Gianmarco y Adara, durante su reencuentro en la gala final de 'GH VIP 7'

Tras una semana sin verse, ambos concursantes de la edición se mostraron muy entusiasmado al volver a encontrarse dentro de la casa del reality. "He venido a saludarte antes de la gala", explicó el italiano, de quien Adara alabó lo guapo que estaba. "Tú también", respondió Onestini, sonriente, antes de confesar que estaba "un poquito nervioso" y darle la enhorabuena a Molinero por haber llegado tan lejos en el concurso. "Me he puesto mi mejor traje", señaló Gianmarco, tras lo cual Adara admitió que "me he acordado mucho de ti". "Te mereces ganar y creo que va a ser así", afirmó el italiano.