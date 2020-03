Jorge Javier Vázquez desconfía de la versión de Gianmarco Onestini sobre su ruptura con Adara

Gianmarco Onestini ya se encuentra en Italia sano y salvo después del calvario que pasó para llegar hasta su tierra natal. El italiano terminó su relación con Adara Molinero hace unos días después de haber encontrado unos mensajes en los que la ganadora de 'GH VIP 7' "coqueteaba" con otros chicos, en concreto con Rodrigo, excompañero de Molinero en 'GH 17'. Jorge Javier Vázquez se puso en contacto con el de Bolonia por medio de una videollamada en 'Sálvame' el 30 de marzo para conocer la versión de Onestini de primera mano.

Jorge Javier Vázquez y Gianmarco Onestini

El ganador de 'El tiempo del descuento' y el presentador del espacio siempre han tenido muy buena relación. Vázquez ha defendido en muchas ocasiones al italiano cuando los colaboradores no han creído en sus sentimientos hacia Molinero. Sin embargo, en esta ocasión, al conductor de 'Sálvame' no le convencen las razones por las que Onestini ha decidido romper su relación y poner tierra de por medio con la exconcursante de 'GH'. "No te creo", se sinceraba el presentador ante el italiano, que se quedaba estupefacto ante esta confesión.

"Siempre nos hemos llevado bien, te tengo un respeto inmenso", afirmaba el exconcursante de 'Grande Fratello'. No obstante, quiso defenderse de un comentario que mencionó Vázquez y en el que decía que el comportamiento del italiano había sido "inmaduro": "Si inmaduro es un chico de 23 años que deja todo por venir a un país, en el que se habla otro idioma, por otra persona... me parece fuera de lugar", explicaba Onestini.

Los mensajes entre Adara y Rodrigo

Onestini explicó que se encontraba con Molinero en la cama cuando le llegó un mensaje que la hizo reír a la ganadora de 'GH VIP 7'. En ese momento, ambos se pusieron a leer juntos el resto de comentarios que hicieron saltar las alarmas al ex gran hermano: "Está claro el coqueteo, a ella le gusta él", afirmaba el ganador de 'El tiempo del descuento'. Durante el programa se expusieron algunos de los mensajes que Rodrigo le mandó a su excompañera de edición: "Te voy a enamorar en siete días", "si el PoliDeluxe te sale mal, vente conmigo" e incluso un comentario en el que dejaba caer de quedar "para ver juntos la gala de 'Supervivientes'".

La expareja de Bea Retamal niega haber "coqueteado": "Me parece absurdo que este chico quiera probar que hay algo cuando es una conversación de amigos normal", escribió Rodrigo en el mensaje que envió a Jorge Javier Vázquez mientras Onestini intervenía en el programa en directo."Me está metiendo en un fregado por no tener el valor de dejarla si no quería estar con ella", manifestaba el exconcursante de 'GH'.