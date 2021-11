La batalla entre Rocío Carrasco y Gloria Camila ha saltado a los juzgados. La hija de José Ortega Cano demandó a su hermana por intromisión ilegítima en los derechos personales fundamentales de Rocío Jurado, puesto que esta habría utilizado unos escritos de la cantante como eje central de 'En el nombre de Rocío', la segunda docuserie que prepara con La fábrica de la tele.

Gloria Camila

Después de que la magistrada del Juzgado de Alcobendas aceptara las diligencias previas, Ortega y Carrasco tuvieron que verse las caras en una vista en la que la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' le entregaba dichas anotaciones a su hermana. A la salida del juzgado, Rocío Carrasco ironizó con el hecho de que el torero no estuviera presente, dejando caer que es él quien está orquestando la demanda en la sombra por miedo a lo que el codiciado diario pudiera contar sobre él.

Dichas declaraciones no sentaron bien a Gloria Camila, quien no dudó en responder. "No entiendo por qué porque la demandante soy yo, no mi padre", afirmaba a Chance. "Yo eché de menos ver a Fidel, fíjate". La intérprete de 'Dos vidas' lanzaba así un ataque directo a su hermana, reincidiendo en los rumores que siempre han girado en torno a Fidel Albiac de que maneja a su mujer.

Una vista aplazada que terminó produciéndose

El equipo de abogados de Rocío Carrasco trató por todos los medios de aplazar la vista entre esta y Gloria Camila. En un principio, se fijó para el 15 de octubre, pero fue movida de día y suspendida hasta que la jueza la fechó para el 29 de octubre. La demandada no quería entregar el diario de su madre, y es que, entre otros motivos, la magistrada podría entender que su contenido no sería apto para la serie documental.