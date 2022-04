Gloria Camila se desmarca de los reproches de Ana María Aldón: "Saca cosas de contexto"

Tras la lluvia de reproches de Ana María Aldón hacia su marido José Ortega Cano donde, entre otras cosas, pedía que diese la cara por ella, Gloria Camila ha querido pronunciarse en 'Ya son las ocho'. La colaboradora ha aprovechado para aclarar ciertos malentendidos y responder a la mujer de su padre.

Ana María Aldón y Gloria Camila

En primer lugar, la hija de Rocío Jurado quiso contestar a Terelu Campos al ver que esta tergiversó sus palabras en 'Viva la vida': "A mí lo que me molesta es que pongan palabras en mi boca que no he dicho, que intenten manipular una cosa que yo digo para intentar malmeter ", aclaró, negando rotundamente que haya dicho que Aldón tenga que medicarse. Añadió, que lo que ella mencionó fue, que su padre había dicho que igual la medicación "le ayudaba a sobrellevar esto".

En cuanto a la comunicación entre su familia, declaró que ellos hablan en casa y considera que hay asuntos que no deberían tratarse en público: "Saca unas cosas de contexto que a lo mejor no es lo que quería decir", comentó. También añadió que ha tenido alguna charla con la mujer de Ortega Cano en la que le ha pedido explicaciones por comentarios que no le han parecido bien.

El asunto de la medicación

Todo el revuelo del tema de la medicación ha sido provocado porque tanto Ortega Cano como Gloria Camila no estaban debidamente informados sobre la nueva situación de Aldón con las pastillas. Por ello, antes de tratar el tema en el programa vespertino, la colaboradora decidió hablar con Aldón. Ahí fue cuando descubrió que su médico le estaba quitando las pastillas poco a poco, un dato desconocido que dio lugar al malentendido en 'Viva la vida'.