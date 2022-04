Ana María Aldón ha dado el salto al sector alimentario al convertirse en imagen de una marca de salmorejos, por lo que acudió a un evento en Barcelona. Aprovechando la ocasión, y tras un intenso fin de semana en 'Viva la vida' a raíz de su duras declaraciones en su última exclusiva, 'Sálvame' envió a la reportera Laura Lago, quien logró que la colaboradora se pronunciara sobre la llamada que su marido, José Ortega Cano, realizó a 'Viva la vida' para dejar claro su apoyo su esposa, al igual que aludió al hecho de que Aldón llevaba tiempo sin tomar medicación.

Ana María Aldón, en una entrevista con una reportera de 'Sálvame'

"Anímicamente voy tirando, voy sacando fuerzas porque no quiero caerme. No me lo puedo permitir", confesaba Aldón, ante la reportera. Al abordar la llamada de Ortega Cano, la colaboradora aseguró que "jamás le he puesto en la tesitura de llamar para que se posicione a un lado u otro. Nunca le pediría eso". Aprovechando la ocasión, Lago hizo referencia al hecho de que había rumores que apuntaban a que, antes de la intervención del torero, Aldón había estado hundida, algo que ella no negó: "hubo de todo: momentos de más malestar, porque fue algo bastante injusto".

Las palabras de la andaluza hacían referencia así a las duras declaraciones que Fran Rioja, sobrino nieto de Ortega Cano, había lanzado contra ella la misma tarde del domingo 3 de abril en la que intervino su marido por teléfono. "Él no me vio de ninguna manera", aseguró Aldón, descartando así que su malestar hubiera empujado al diestro a llamar al programa de Emma García, donde hizo referencia a la ausencia de medicación de su mujer. "Me molestó un poquito, porque no tomo medicación desde hace dos años y, entonces, no viene a cuento", confesó la colaboradora, sobre dichas palabras, de las que añadió el hecho de que "yo tampoco lo entendí".

Ana María Aldón reconoce que le molestó que su marido dijera que se tiene que tomar una medicación porque hace dos años que no se la toma y añade que no sabe por qué su marido dijo eso: "pregúntale a él, le dice a la reportera"



"Yo estoy del lado de mi marido"

"Yo no he ganado ninguna guerra", afirmaba además Aldón, sobre los efectos que podría haber tenido la llamada de su marido en su conflicto con la familia política de este. Durante el encuentro, además, la andaluza se sinceró sobre los efectos que había tenido en su familia las revelaciones que había hecho públicamente Rocío Carrasco: "nos ha hecho daño y queremos seguir adelante. No queremos quedarnos ahí con un saco de rencor hacia nadie. Cada uno toma las decisiones que quiera y nosotros hemos decidido que nos afecte lo menos posible". Sobre ese asunto, Aldón también quiso aclarar que "yo estoy al lado de mi marido" e incluso insistió en que no pensaba divorciarse, tras lo cual la reportera le planteó la posibilidad de trabajar en 'Sálvame', algo que la andaluza descartó de inmediato. "Te lo agradezco, pero no es mi meta. Mi objetivo no es más televisión", aclaró la colaboradora.