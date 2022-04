Ana María Aldón se convierte en imagen de un gazpacho y podría destronar a Belén Esteban

Ana María Aldón se ha vuelto una de las personalidades de mayor actualidad desde que hace unas semanas decidiera dar un paso al frente y hablar sin tapujos de todas las necesidades que reclama en su matrimonio con José Ortega Cano. Sus constantes idas y venidas en lo relativo a sus declaraciones han disparado al clan Ortega, pero a ella le han servido para ganar un nuevo contrato laboral.

Ana María Aldón y Belén Esteban

La exconcursante de 'Supervivientes' ha sido escogida para prestar su imagen a una marca de gazpachos. Es más, la entrevista exclusiva que realizó hace unos días tenía como objetivo visibilizar este acuerdo empresarial, aunque finalmente terminó sobresaliendo por los temas relacionados con su matrimonio. "Ana hace la entrevista con un motivo: promocionar el gazpacho que va a sacar", aseguraba Gloria Camila en 'Ya son las ocho'.

Con la presencia que está teniendo en los últimos días la colaboradora de 'Viva la vida', no sería de extrañar que la venta de gazpachos resultara un éxito. Ahora bien, ¿podría quitarle el puesto de "princesa del pueblo" de los gazpachos a Belén Esteban? La tertuliana de 'Sálvame' ya tiene encauzada su propia empresa de productos de alimentación bajo el nombre de "Sabores de la Esteban", donde esta bebida es uno de sus productos estrella. ¿Se convertirá Aldón en una gran rival a tener en cuenta?

Tensión en 'Viva la vida'

Los vaivenes de Ana María Aldón están produciendo ciertas tensiones en 'Viva la vida', donde muchos de sus compañeros, incluida Emma García, no comprenden por qué se muestra en ocasiones tan cohibida a hablar cuando luego en una revista no tiene reparos. "Estoy sorprendida de que no aguante todo el programa y que luego haga una exclusiva. Cuando te cuesta hablar de un tema, te cuesta en un plató y en una revista", explicaba la vasca momentos antes de la llegada de la colaboradora.