Durante la tarde del 3 de abril de 2022, 'Viva la vida' recibía en su plató a Fran Rioja, sobrino de José Ortega Cano y nieto de Conchi Ortega. Emma García presentaba al invitado, el cual ya había realizado una entrevista previa al programa que el formato ha reproducido en una pieza audiovisual, recogiendo los titulares más potentes. "Ana María Aldón no tiene otras cosas de qué hablar y esto a ella le viene de puta madre", decía Rioja en el vídeo.

Fran Rioja y Emma García en 'Viva la vida'

"Lo que está buscando es separarse de mi tío. Las dos veces que he ido a su casa, nunca ha sido capaz ni de salir a saludar. Ella al principio era como muy simpática y cuando se quedó embarazada, se fue separando. Con eso te lo digo todo. Es muy manipuladora, solo cuenta mentiras", aseguraba el sobrino del extorero.

"Mi abuela Conchi lo está pasando fatal y por eso he venido directamente aquí", expresaba Fran Rioja, antes de volver a atacar a Ana María Aldón. "Está buscando la fama, lo ha hecho desde el principio. (...) No puede meterse con mi abuela, no entiendo a cuento de qué dice que estuvo a punto de quitarse la vida. (...) Tener un hijo con Ortega Cano fue su seguro de vida, es la realidad", sentenciaba.

Ante la incredulidad de Emma García, quien guarda una buena relación con la colaboradora, Rioja no se ha cortado ni un pelo en su primera aparición. "Con mi tío tengo relación la justa, hola y adiós. Antes de venir aquí he hablado con mi madre, con mi abuela y ya está", aseguraba. "Todos los miembros de la familia pensaban lo mismo", indicaba, refiriéndose a que creían que Aldón era una busca famas. "No digo que mi tío sea tonto, pero hay que decir la verdad, le duela a quien le duela", volvió a rematar.

Las primeras reacciones

Tras la charla de Fran Rioja con Emma García, José Antonio Avilés explicaba que las palabras del sobrino de Ortega Cano ya habían tenido las primeras reacciones por parte del entorno del extorero. "Dicen que cuente por qué no tiene relación con Ortega Cano y vienen a decir que se preocupe más de su vida, en lo que ha podido dañar a Ortega", explicaba el colaborador.