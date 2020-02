Gloria Camila y Sofía Suescun vuelven a chocar en 'Supervivientes': "Sé valiente con lo de Kiko Matamoros"

La noche del jueves 27 de febrero, Telecinco emitió la Gala 2 de 'Supervivientes 2020', en la que Jorge Javier Vázquez tuvo la presencia de diversos colaboradores y defensores de los concursantes en plató, entre los que figuraron, una vez más, Gloria Camila y Sofía Suescun. Dos mujeres que volvieron a enfrentarse en un momento de la gala, en la que ya es la tercera disputa entre ambas en lo que va de reality.

Gloria Camila y Sofía Suescun durante su disputa en la Gala 2 de 'Supervivientes 2020'

"Me da mucha ternura Cristian, porque se ve que nunca ha ganado nunca", comentó Jorge Javier, después de que el concursante se hubiera convertido en dios al obtener la mejor puntuación de la prueba. "Supongo, pobrecito. Inocencia tiene, pero es verdad que también es muy solidario", alabó Sofía, sobre su hermano, de quien resaltó el hecho de que hubiera escogido como líder de los siervos a Alejandro Reyes, dado lo mal que el chico lo había pasado últimamente.

"Me encanta como te mira Gloria, como si Sofía hablara esperanto", intervino entonces el presentador, con humor. "No, qué va. Simplemente, me sorprende la defensa hacia su hermano cuando lo ha dejado en plató por los suelos y ahora viene a defenderlo como la hermanísima", respondió la aludida, despertando el aplauso del público, antes de que Sofía la contestara. "Yo fui a tu programa, 'Sábado' a hablar sobre mi hermano y unos hábitos que no me gustaban y que no compartía, porque llevo una vida más sana y ordenada", replicó Suescun, tras lo cual añadió que "soy clara, no como tú, que vendes una vida fabulosa y le pones los cuernos a tu novio".

"Nunca superará que le quitase a Kiko"

"Yo soy clara y ella oscurita", criticó Sofía, ante una tranquila y sonriente Gloria. "Ya que dices que yo no soy valiente con el tema de Barranco, tú también tendrías que ser valiente con el tema de Kiko Matamoros", respondió Camila, tras lo cual Suescun la instó a preocuparse "por conducir bien", dado el hecho de que Gloria habría sido captada conduciendo sin puntos en el carnet el verano pasado. "Preocúpate por tu novio, que se fija en otras teniéndote a ti", replicó la exnovia de Kiko Jiménez. "¿Qué te voy a decir? Es que nunca superará que le quitase a Kiko. Lo siento, cariño", declaró Sofía, tras lo cual Gloria le echó en cara el hecho de que "me pone de infiel cuando ella estaba con Kiko mientras él estaba conmigo". "Montajistas. Lo he superado, me has quitado un gran peso de encima. Así que gracias", concluyó Gloria, antes de que Jorge Javier prosiguiera con el debate.