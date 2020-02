Los concursantes de 'Supervivientes 2020', tras su evacuación de emergencia: "No está siendo nada fácil"

La noche del jueves 27 de febrero, 'Supervivientes 2020' emitió la segunda gala de su edición, después de que los concursantes fueran evacuados a causa de las inclemencias del tiempo. Unas duras condiciones por la gala arrancó poniéndose en contacto con los participantes del reality, con los que pudo hablar Jorge Javier Vázquez para conocer de primera mano su experiencia.

Algunos de los concursantes de 'Supervivientes 2020' durante la evacuación

"Quizás nos enfrentamos a la gala más complicada de 'Supervivientes'", advirtió el presentador antes de conectar con Lara Álvarez, quien confesó que "estamos por aquí muy preocupados". "Estamos en alerta roja ahora mismo. Nos ha desaconsejan cualquier tipo de desplazamiento, tanto por mar como por aire", comunicó la presentadora, antes de desvelar que se encontraban en una situación con vientos de hasta 145 kilómetros por hora y olas de más de cinco metros de altura, una situación de "dureza extrema" del que se mostraron algunas breves imágenes.

Los concursantes, divididos en los grupos de mortales y de siervos, recibieron un pergamino para comenzar a recoger sus cosas antes de que fueran a buscarlos en barca, momento en el que algunos de los concursantes se mostraron muy nerviosos. "Me da mucho miedo las tormentas y el mar", confesó una asustada Bea Retamal, al borde de las lágrimas, antes de recibir el apoyo y consuelo de sus compañeros. "Yo tengo miedo. Estoy cagado", admitía por su parte José Antonio Avilés, en la playa de los siervos. Dos declaraciones que lanzaron ambos concursantes antes de tener que subirse a las barcas, zarandeadas por unas olas cada vez más grandes, hasta el punto de que se colaba algo de agua en el interior de las embarcaciones o que incluso acabaron tirando a Antonio Pavón mientras trataba de subirse.

"Estaba pensando todo el rato si íbamos a volcar"

"Hemos visto unas imágenes muy impactantes", confesó Jorge Javier, al ponerse en contacto con el grupo de los mortales. "Yo tenía muchísimo miedo y estaba pensando todo el rato si íbamos a volcar. Lo he vivido fatal", confesó Fani Carbajo, mientras que Vicky Larraz admitió que "no está siendo nada fácil". "Estamos apiñados, mojados, sucios, llenos de arena. Aunque agradecidos de haber llegado aquí", concluyó la concursante. Por su parte, durante la conexión con los siervos, Rocío Flores se mostró positiva al declarar que la evacuación había sido "muy graciosa". "Ha sido duro, pero muy guay", reconoció Flores, tras lo cual Pavón recordó el momento en el que había sentido más miedo. "Cuando llegaba la barca y no podía llegar a la orilla. Le daba la vuelta el mar y caía encima de la gente que la llevaba", explicó el torero.