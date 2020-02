Susana y Gonzalo, hundidos tras la hoguera final de 'La isla de las tentaciones': "No me merezco esto"

La noche del martes 11 de febrero, Cuatro emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes se reencontraron con sus respectivas parejas en la hoguera final. En el caso de Susana Molina y Gonzalo Montoya, la ganadora de 'GH 14' llegó a la hoguera emocionada, con una decisión en su cabeza, que acabó haciendo realidad a pesar de las súplicas de su pareja: la de marcharse sola de la isla, dejando en el aire el futuro de su relación.

Susana y Gonzalo, al final de su reencuentro en 'La isla de las tentaciones'

"Sin ella, no sería nadie", declaró Gonzalo antes del reencuentro, al igual que "tengo ganas de un futuro nuevo con Susana". "Se ha cambiado mi manera de ver a Gonzalo", admitió Molina, tras lo cual señaló que "creí que era más dependiente", algo que había cambiado en el programa. "Tengo dudas de que lo pase mal por mí, que haya hecho cosa que le hayan avergonzado", reconoció Gonzalo, al llegar a la hoguera, donde añadió que también se sentía "dolido con los comentarios" de Susana y "defraudado". "Algo malo habré hecho. Lo que tengo claro es que entré con mi pareja afianzada y pienso irme con ella hasta el fin del mundo", añadió Montoya, tras señalar que "necesito un perdón sincero". Con llegada de Susana a la hoguera, ambos se abrazaron mientras la ganadora de 'GH 14' rompía a llorar, antes de separarse, para desconcierto de Gonzalo, a quien incluso mandó callar por sus insistentes preguntas.

"Quiero que me explique su comportamiento, por qué se ha comportado egoístamente, haciendo cosas que saben que me hacen daño", reprochó Susana, quien reprochó a su pareja que "eres un egoísta, has pensado en ti y solo en ti", una réplica que Gonzalo utilizó en su contra. "¿Te vas a poner así delante de toda España?", cuestionó Montoya, tras lo cual ambos pudieron ver las imágenes de los comentarios que tanto habían molestado a Molina, en los que insistía en alabar el aspecto físico de las tentaciones o hacer bromas sexuales. "No me arrepiento. Son comentarios que hago con mis amigos, incluso con ella", declaró Gonzalo, tras lo cual señaló que "lo que más me duele es que dudes de mí". "Tú tienes tu realidad paralela en la que eres la víctima y hay que tolerártelo todo", le reprochó Susana, antes de añadir que "me tengo que pedir perdón por haber aguantado seis años así".

"¿En serio, seis años tirados a la basura?"

Susana y Gonzalo, hundidos tras su hoguera final en 'La isla de las tentaciones'

La pareja pudo ver también imágenes de Gonzalo con Katerina, de las que el participante opinó que "no veo nada de malo". "Si no te has puesto celosa, será porque no me quieres", le echó en cara Montoya a Susana, quien confesó que "me he dado cuenta de que no he recuperado la ilusión" en su relación. "Me he sentido como que me cabreaba porque tenía que hacerlo", reconoció Molina. "Le quiero, lo tengo súper claro", declaró la participante, quien criticó de Gonzalo que "siempre que me abro, me hace sentir una mierda". Mónica Naranjo se lanzó entonces a preguntarle a Susana si estaba enamorada de Gonzalo, dando pie a una respuesta que él no esperaba. "No lo sé. Sé que lo quiero muchísimo y no quiero que por verlo mal, se confunda lo que siento", confesó Molina.

"No te estoy echando a ti nada, es un problema mío", aclaró Susana, momento en el que rompió a llorar, antes de pedirle a Gonzalo que "no me hagas sentir mal". "Te lo voy a explicar todo", prometió Montoya. "Que no es eso. Aprende a escucharme. No sé qué me pasa", respondió Susana, tras lo cual confesó que "a lo mejor hay que darle un tiempo" a su relación. "Vine convencido de mi amor y no me imagino un día sin ella", reconoció Gonzalo, dolido, antes de pedir a su pareja "dame una oportunidad", antes de que Susana comunicara su decisión final. "Lo que siento es lo que digo. Quiero irme sola, con una conversación pendiente por él", confesó Susana. "¿En serio, seis años tirados a la basura? Por favor, no. Piénsalo bien", planteó Gonzalo, ante lo que Molina confesó que "ya lo he pensado", para después retirarse entre lágrimas. "Tú relación con Susana ha terminado", señaló entonces Mónica a Gonzalo. "No ha terminado. Ha terminado esto", replicó el aludido, convencido, quien opinó que "no me merezco esto".