'La isla de las tentaciones': Fani y Christofer anuncian su reconciliación tras plantarle cara a Rubén

Nerviosa y con las manos sudorosas, el regreso de Fani a 'La isla de las tentaciones' ha tenido dos partes bien diferenciadas. La primera ha sido su reencuentro con Rubén, el soltero que le sedujo en República Dominicana pero que, a última hora, decidió marcharse en solitario. Desde entonces, nada habían sabido el uno del otro hasta el programa grabado seis meses después que Telecinco ha emitido este jueves.

Fani no había vuelto siquiera a pensar en Rubén desde aquella última hoguera. "Te lo has prohibido", adivinaba Mónica Naranjo mientras ella asentía al borde del llanto.. "No fui falso, me dejé llevar", se defendía el tentador, asegurando que todo lo que hizo fue real pero que, a la hora de tomar una decisión, tuvo que ponerse a si mismo por delante y temió que en el futuro pudiese pasarle lo que acababa de vivir Christofer

Fani acepta las disculpas de Rubén

"¿Entonces a qué vas a 'La isla de las tentaciones', donde se va a buscar el amor con novias?", le reprendía Fani. Rubén volvía a hacer uso de las armas de seducción que utilizó en Villa Montaña y le dedicaba una sonrisa picarona a su ex: "Estás muy guapa". El gesto funcionaba y ella se relajaba inmediatamente. "Me conoce perfectamente, me empieza a hacer gestitos y me entra la risa", admitía Fani.

Ya con la guardia baja, ella se sinceraba: "Estoy muy enfadada, yo esperaba alguna llamada". "Te pido mil disculpas", respondía Rubén, defendiendo que la conexión entre ambos había sido real en todo momento. "Joder, esto es de broma. Acepto las disculpas", concedía Fani. Ambos enterraban el hacha de guerra y terminaban por fundirse en un abrazo. "Hueles igual", le decía ella al oído, convencida de que no volverá a caer en sus redes: "La vida da muchas vueltas pero, a día de hoy, Fani no repite".

Fani y Christofer se han reconciliado

Precisamente porque la vida da muchas vueltas, tras esta despedida Fani soltaba el gran bombazo de la noche: su reconciliación con Christofer. "Salí de la isla, llegué a mi casa, necesitaba estar sola... y me di cuenta de que lo echaba mucho de menos", ha recordado. Aunque al principio él no quería aceptar sus disculpas, finalmente terminó por volver a darle otra oportunidad.

"Se dio cuenta de su fallo y de lo mucho que estaba arrepentida, y de quién es realmente el amor de su vida", explicaba entonces Christofer a Mónica Naranjo, reconociendo que nunca dejó de quererla. Fani, consciente de todo el daño que hizo a su pareja, decidía pedirle perdón una vez más: "Sé que me he portado fatal, he sido muy dura, te he pedido mil veces perdón pero te lo quiero pedir delante de toda España". Consideran que, en definitiva, 'La isla de las tentaciones' les ha ayudado a reforzar su relación e incluso a rebajar los celos de ella. "Después de todo ha podido el amor", celebraba una arrepentida Estefanía.