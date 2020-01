Cruce de reproches entre Andrea e Ismael en 'La isla de las tentaciones': "No está en situación de juzgarme"

Durante la emisión del jueves 30 de enero de 'La isla de las tentaciones', los participantes comenzaron a encarar la recta final de la edición, para lo que se les brindó la oportunidad de mandar un mensaje a sus respectivas parejas si así lo deseaban. Una ocasión en la que Ismael Nicolás y Andrea Gasca intercambiaron mensajes cargados de reproches, después de que el primero se hubiera besado con Andrea, una de las solteras, por primera vez y la segunda hubiera pasado una ardiente noche de sexo junto a Óscar.

Andrea e Ismael durante el visionado de sus mensajes en 'La isla de las tentaciones'

"Tenemos muchas cosas de las que hablar. Yo, por su parte, me siento traicionada", declaró Andrea. Gasca añadió que "tengo cosas que explicarle, pero él también tiene muchas cosas que explicarme a mí", antes de ver el mensaje de su pareja, momento en el que se mostró muy nerviosa y emocionada. "No sé si me alegra o prefería no ver nada", reconoció la participante. "Tengo muchas ganas de verte cara a cara, de aclarar todas las dudas que me han generado las imágenes que he visto sobre ti", comenzó Ismael en su vídeo. "He visto a una persona que realmente desconocía. Espero que aclares todas las dudas que tengo y que seas muy feliz", concluyó Nicolás, ante la sorpresa de Gasca.

"Al final, más o menos es lo mismo que yo quiero hablar con él. Lo que no me ha gustado es lo de 'que seas muy feliz'", manifestó Andrea, al acabar el vídeo. "He sentido como si me estuviera diciendo que nuestra relación había terminado", opinó Gasca, quien se mostró confusa y reconoció esperar "otro tipo de mensaje". "No me ha gustado", concluyó la participante, quien durante una conversación con sus compañeras admitió que ella "no había cerrado realmente la puerta" a su relación. "Respecto a Andrea, estoy muy frío. Creo que no quiero ni verla y me duele", declaró Ismael, antes de ver el mensaje de su novia. "Si yo veo que me respeta, que realmente me echa de menos, que me quiere, pues igual cambia mi pensamiento, pero ahora no lo siento así", aclaró Nicolás.

"Está perdiendo los papeles"

"Me siento traicionada. He visto muchas actitudes tuyas en la villa que no me han gustado para nada", arrancó Andrea, quien opinó que "creo que no eres natural". "No eres la persona que yo conozco fuera. Has cambiado mucho tu forma de ser, no sé si serás así o estás forzando alguna situación, pero creo que tenemos que darnos muchas explicaciones tanto tú como yo", declaró Gasca, ante la perplejidad de Ismael. "Estoy alucinando ahora mismo. Me sorprende que ella me acuse de traición porque creo que está viendo una historia totalmente diferente a la que yo estoy viendo", opinó el participante, antes de declarar que "está perdiendo los papeles, porque ella no está en situación de juzgarme a mí por ningún motivo". "Creo que me he comportado como un caballero en todo momento y la he respetado hasta que he llegado al límite y he visto que yo no aguanto ese tipo de cosas", manifestó Ismael.