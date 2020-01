Christofer se niega a mandar un mensaje a Fani en 'La isla de las tentaciones' y ella le pide remontar

El jueves 30 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes tuvieron ocasión de intercambiar mensajes con sus parejas, si decidían hacerlo. Algo que, en el caso de Christofer Guzmán, el participante acabó por rechazar, mientras que Fani Carbajo decidió enviarle un mensaje de aliento con el fin de dejar de verlo tan abatido durante las hogueras.

Christofer y Fani durante el intercambio de mensajes en 'La isla de las tentaciones'

"Me da miedo el cómo reacciones conmigo", reconoció Fani, quien al ver la caja que contendría el mensaje declaró tener "un nudo en el estómago". "No sé si prefiero verlo o no", admitió la participante, quien finalmente no recibió mensaje alguno de su pareja, para su alivio. "Menos mal, porque para verlo mal y desestabilizarme... yo necesito hablar con él en persona", declaró Carbajo, mientras que Christofer esperaba "arrepentimiento de verdad, de corazón". "Si no lo veo, para mí ha muerto como persona", añadió Guzmán.

"Chris, sé que estás decepcionado conmigo, enfadado, y que estarás flipando. Te tengo que dar un montón de explicaciones, entiendo perfectamente tu situación, pero ante todo quiero que estés bien. No quiero verte mal", declaró Fani en su mensaje, donde prometió que, en su reencuentro, "te voy a abrazar". "Te echo de menos. Necesito hablar contigo, lo entenderás todo", concluyó Carbajo, tras lo cual un emocionado Christofer confesó que necesitaba "hablar con ella y que me explique las cosas". "No puedo más", reconoció Guzmán, antes de señalar que "he visto sinceridad". "Me gustaría que, a pesar de todo, siguiera enamorada de mí", finalizó el participante, entre lágrimas.

Álex también se queda sin mensaje

Álex y Fiama, durante el intercambio de mensajes en 'La isla de las tentaciones'

"Necesito que me dé fuerzas", declaró Fiama Rodríguez, antes de ver el mensaje de su pareja, Álex Bueno, quien declaró echarla "mucho de menos". "Estos días sin ti se me hacen muy duros y me ayudan a valorar lo que tenemos. Cada día me doy cuenta de que eres la mujer de mi vida, yo quiero darte ese amor que te mereces, un amor libre, sano", confesó Bueno, ante una feliz Fiama. "Por fin lo ha entendido. No lo necesito, pero lo elijo", explicó Rodríguez, tras lo que admitió que el mensaje le había encantado. No obstante, la canaria optó por enviar una caja vacía, para desconcierto de Álex.

"Sé que voy a ver cosas que no me van a gustar, pero tengo que seguir con el crecimiento en pareja", reconoció Bueno, antes de descubrir que no tenía mensaje alguno. "Se me hace duro. No quiero que la cabeza me juegue malas pasadas", confesó el participante, antes de añadir que "no se por qué" no lo había enviado y concluir apuntando a que "sus motivos tendrá". "Tengo que tener confianza, lo veo como una prueba. Así que cabeza fría, me lo tomo como un ejercicio de autocrítica. Me toca a mí ser fuerte sin su ayuda. Tocará apretar los dientes", meditó Bueno, tras conversar con sus compañeros. De hecho, la pareja ya había tenido ocasión de verse anteriormente, al tener la oportunidad de reencontrarse en la primera hoguera de la confrontación.