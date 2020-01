Jose, hundido tras el intercambio de mensajes con Adelina en 'La isla de las tentaciones': "No sé qué pensar"

El jueves 30 de enero, 'La isla de las tentaciones' emitió una nueva entrega en Telecinco, en la que las cinco parejas tuvieron ocasión de intercambiar mensajes por primera vez desde que comenzó la aventura. Una mecánica opcional, a la que se enfrentaron todos los participantes, sin conocer la reacción de su respectivas parejas, lo que en ocasiones provocaba sensaciones muy diferentes entre ellos, como fue el caso de José Sánchez y Adelina Seres.

Jose y Adelina tras intercambiar mensajes en 'La isla de las tentaciones'

"Te echo muchísimo de menos y te quiero con todo mi corazón. Esta experiencia me está enseñando a valorar cada minuto que pasamos juntos y a confiar ciegamente en ti como nos habíamos prometido", aseguró Jose en su mensaje, donde afirmó despertarse cada mañana "más enamorado de ti". Una emotiva declaración que acabó desatando las lágrimas de Adelina, quien declaró que "no le puedo querer más". "Me siento la mujer más feliz del mundo. Estoy con el chico con el que quiero pasar el resto de mi vida", añadió la participante, antes de concluir con que el mensaje "me ha dado alas".

"La estoy echando mucho de menos y necesito un refuerzo positivo, algo que me ayude a saber que me tiene presente", declaró Jose, antes de ver el mensaje de su pareja, bastante opuesto al suyo. "Me he quedado flipando con tu inseguridad de que yo ya no sienta lo mismo por ti. En ningún momento he dudado de ti y eso me ha dolido bastante", le reprochó Adelina. "Espero que recapacites, ya que no me gusta que dudes de mis sentimientos", deseó Seres, antes de poner fin a su mensaje señalando que "te quiero mucho". Un discurso que dejó a Jose sin palabras, quien declaró que "no sé qué pensar, porque no entiendo nada".

"Esperaba otro tipo de mensaje"

"Después de tantos días sin saber el uno del otro, esperaba otro tipo de mensaje", reconoció Sánchez, quien acabó llorando al hablar de sus impresiones sobre las palabras de su novia. "Me duele no haber sabido mostrar bien lo que siento por ella", confesó Jose, al borde del llanto, antes de concluir admitiendo que "no lo estoy haciendo bien". Mientras, Adelina tuvo tiempo de meditar sobre su mensaje, del que reconoció que "ha sido un poco echándole la bronca", en contraposición con las palabras que su pareja le había dedicado. "Me alegro de que haya encontrado fuerzas para salir del hoyo", declaró Seres, al recordar las últimas imágenes que había visto de Jose, disfrutando de la experiencia. "No debo de ser buen novio o no debo de saber mostrar las cosas. Estoy frustrado", recapacitó Jose, por su parte.