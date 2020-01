Gonzalo, intranquilo tras ver el mensaje de Susana en 'La isla de las tentaciones': "La he visto mosqueada"

La noche del jueves 30 de enero, Telecinco emitió una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones', en la que los participantes tuvieron ocasión de intercambiar mensajes con sus respectivas parejas. Una opción que cada uno tenía la libertad de elegir y que generó distintas reacciones entre ellos, como ocurrió en el caso de Gonzalo Montoya y Susana Molina, quien envió un crítico mensaje a su pareja, frente al de Montoya, quien se limitaba a asegurar lo mucho que la quería y cómo la echaba de menos.

Gonzalo y Susana intercambian sus mensajes en 'La isla de las tentaciones'

"Espero que ese mensaje no me condicione", deseó Susana, quien había acabado muy enfadada con su pareja tras ver imágenes de Gonzalo en la hoguera. "Cariño, te quiero muchísimo. Estoy haciendo reír a la gente. No he hecho muchas Gonzaladas, disfruta mucho. Te quiero", declaró Gonzalo durante un mensaje en el que se mostró muy entusiasmado y que no convenció a su pareja. "Tiene una cara muy dura, diciendo que no ha hecho ninguna Gonzalada. No sé si lo ha dicho porque realmente no se da cuenta de que las hace o lo ha hecho para intentar suavizarme el tema o engañarme", criticó Molina.

"He sentido los nervios más profundos que he podido sentir hasta ahora en 'La isla de las tentaciones", reconoció Montoya, antes de descubrir el mensaje de su pareja, la cual reconoció haber echado en falta una disculpa por parte de Gonzalo. "Cariño, no sabes las ganas de verte y el momento de encontrarnos. Se me hace un nudo en el estómago", arrancó Molina, antes de señalar que "he visto algunas actitudes que me han molestado y tenemos una conversación pendiente". "Te quiero muchísimo. Nos vemos pronto", concluyó Susana, tras lo cual Gonzalo murmuró que "sabía que se iba a rayar".

"Todavía le sigo importando"

"Su mirada me decía que tenía ganas de verme, pero 'cuando te vea, te voy a echar la bronca, que ni tu padre'", vaticinó Gonzalo, antes de señalar que "la he visto mosqueada". "Si lo está es porque tengo que darle explicaciones sobre algo que la ha molestado", reconoció Montoya, quien llegó la conclusión de que "significa que todavía le sigo importando, aunque sea un poquito". "No me arrepiento, porque es lo que sentía. Me sirve para darle un toque", declaró Susana, al conversar sobre los mensajes con sus compañeras. "Mi único miedo es que decidiese una vida sola, sin mí, pero la conozco y confío en ella. Sé que me va a perdonar", apostó por su parte Gonzalo.