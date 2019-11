La gracia de la pequeña Manuela obnubila a los coaches en 'La Voz Kids': "No puedo apartar la mirada de ella"

"A mí me cuesta mucho estar callada porque me gusta mucho darle a la lengua". La gracia de la pequeña Manuela, de tan solo 7 años de edad, logró acaparar todas las miradas en 'La Voz Kids'. Y es que la joven artista se enfrentaba en la tercena y última noche de batallas contra Esperanza y Patricia, dos compañeras que le doblaban la edad. No obstante, aseguraba no preocuparle el hecho de ser la más pequeña de las tres. "Lo que sí que me preocupa un poco es que cuando eres grande sabes más cosas. A mí me queda mucha carrera y ellas lo tienen más avanzado", explicaba esta ante las cámaras.

Manuela en 'La Voz Kids'

Quizá fue su gracia, su espontaneidad, su tamaño al lado de sus compañeras, su talento, o una mezcla de los cuatro factores lo que hizo que Manuela acaparara todas las miradas durante la interpretación de "Mientes", canción del grupo mexicano Camila que su coach Vanesa Martín había elegido para su batalla. "La niña pequeña es para comérsela", aventuraba Melendi nada más la vio aparecer en el escenario.

Los nervios por tener delante a una de sus artistas preferidas, Niña Pastori, no le jugó mala pasada a la pequeña Manuela, que se había hecho la dueña del escenario. "No puedo apartar la mirada de la pequeña", anunciaba el coach asturiano. "Para tener 7 años, es prodigio", expresaba David Bisbal. Manuela estaba tan metida en la actuación que al final se olvidó de levantar la mano con los dedos en uve (símbolo del programa), como lo habían hecho sus compañeras. Un error que al darse cuenta le hizo llevarse la mano a la boca y causar las risas entre los coaches.

Un sueño cumplido

Aunque el paso de Manuela por 'La Voz Kids' terminó en la fase de las batallas, pues fue Patricia finalmente la elegida para pasar al Asalto final, la pequeña se fue del concurso cumpliendo uno de sus grandes sueños: cantar con Niña Pastori. Ambas interpretaron juntas "Amor de San Juan", uno de los icónicos temas de la de Cádiz. "Y que nadie se olvide de mí", se despedía con gracia la joven artista.