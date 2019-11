Marian, la niña que cautivó a Melendi en 'La Voz Kids' (México), en estado grave tras un accidente

Marian Lorette, concursante de 'La Voz Kids' en su versión Mexicana, continúa hospitalizada en estado grave tras sufrir un accidente. Al parecer, la niña se disponía a subir a una atracción mecánica en la fiesta que había organizado su colegio cuando su pelo quedó atrapado en el motor. El operario activó la maquinaria sin darse cuenta, arrancándole todo el cuero cabelludo.

Marian Lorette, a su paso por 'La Voz Kids'

La noticia se ha dado a conocer a través del comunicado de la familia, que informaba de lo sucedido. En un mensaje a través de su cuenta de Instagram, notificaban que la pequeña, de tan solo seis años, se encuentra estable, pero advertían que su estado sigue siendo delicado, por lo que se encuentra en terapia intensiva. No obstante, se muestran confiados de que "pronto saldrá" y, además, aprovechan para dar las gracias a todos los que han querido mandar su apoyo.

Logró el sí de los tres coaches

La pequeña Marian Lorette se daba a conocer con la primera gala de 'La Voz Kids', durante las audiciones a ciegas. Con una fuerza y un desparpajo apabullante, se plantó en medio del escenario para interpretar el tema de la película "Frozen" "¿Y si hacemos un muñeco?". Su interpretación cautivó a los tres coaches del programa, pero Melendi fue el que mostró más emoción. "Ay, qué muñeca... ¿Te puedo contar una cosa? Cuando empezaste a cantar, casi me muero de la emoción. Yo tengo una chiquita más pequeña que tú, que con 2 años empezó a hablar con esa canción. ¿Tú sabes cómo me hiciste sentir? Temblando me tienes de lo bien que lo has hecho", expresó el cantante.

La familia de #LaVozKidsMX se une para desear la pronta recuperación de nuestra pequeña Marian Lorette de León y tenerla de pie muy pronto, repartiendo alegría al mundo. ¡Te queremos, Marian! ?????? https://t.co/J07xThxWk6 — La Voz Kids México (@LaVozMexico) November 11, 2019

Sin embargo, Marian terminó por decantarse por Lucero, que al conocer la noticia ha querido mandar todo su apoyo a la pequeña y a la familia a través de su cuenta de Twitter: "Quiero pedirles con todo mi corazón que nos unamos en oraciones y energías positivas para la princesa preciosa Marian Lorette, de León ya que está pasando por una situación muy delicada de salud en estos momentos", destacaba la cantante. La cuenta oficial del programa contestaba a este mensaje para mandar también todo su apoyo a la joven y poder tenerla muy pronto "repartiendo alegría al mundo".