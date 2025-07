'Grand Prix 2025' cambia su emisión y cumple una de las peticiones más repetidas de su audiencia

Por Beatriz Prieto |

Con dos entregas emitidas a sus espaldas,de esta temporada con un nuevo duelo entre dos de sus localidades participantes., tal y como dio a conocer con una promo antes de la emisión del especial informativo sobre Torre Pacheco de este martes 15 de julio.

En una escueta promo con imágenes de algunos de los juegos de su próxima entrega, Televisión Española confirmaba que el programa a cargo de Ramón García arrancaría la próxima semana a las 21.45h, sin contar con 'La garita' como telonero, tal y como ocurría este lunes 14 de julio. De este modo, la entidad pública solucionaba una de las críticas más repetidas entre su audiencia: el tardío arranque del programa, que este año ha rozado las once de la noche.

JJ Vaquero en el 'Grand Prix 2025'

La decisión llega un día después de que el estreno del programa de JJ Vaquero y Álex Clavero marcara un 9,6% antes de la emisión del 'Grand Prix' que, a pesar de liderar, perdía -1,3 puntos con respecto a su primera semana al firmar un 12,5%. Todo ello a la espera de conocer la tendencia en audiencias del sucesor veraniego de 'La revuelta', que desapareció en el que habría sido su segundo día ante la decisión de Televisión Española de emitir en su lugar el especial informativo sobre la situación en Torre Pacheco.

No obstante, esta estrategia por parte de Televisión Española con respecto al horario del 'Grand Prix' no es nada nueva: el pasado año, el concurso ya adelantó su horario a las 22.00h para hacer frente a 'Supervivientes All Stars', eliminando por entonces la emisión de '4 estrellas'. Dicho horario se mantuvo en algunas de sus entregas, mientras que otras estuvieron precedidas por las citas ineludibles de los Juegos Olímpicos, lo que dio lugar a una media de 12,2% de share a lo largo de sus diez emisiones, -7 puntos por debajo de la edición de 2023.

Ramón García junto a los padrinos de la tercera entrega del 'Grand Prix 2025'

Los duelistas de la tercera entrega

De este modo, La 1 eliminará por el momento cualquier "telonero" para el 'Grand Prix', a la espera de conocer cómo responderá la audiencia y si se mantendrá esta decisión en las siguientes citas, en una entrega en la que García, Lala Chus y Ángela Fernández estarán acompañados por el propio Vaquero y la campeona olímpica Lydia Valentín como padrinos de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz de Tenerife) y Alagón (Zaragoza), respectivamente.