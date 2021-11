La tarde del domingo 28 de noviembre, Ibai Llanos confirmó quién sería su acompañante durante la retransmisión de las Campanadas este años, a través de su canal de Twitch: Ramón García. Para ello, el veterano presentador, que estuvo al frente de las Campanadas dieciséis años consecutivos, acompañó al streamer en un directo en el que se dejó caer la posibilidad de recuperar el 'Grand Prix', algo que se ha comentado en redes en multitud de ocasiones y que, gracias a la colaboración entre Llanos y García, podría estar más cerca de llegar a cumplirse, en esta ocasión, a través de la plataforma de Twitch.

Ramón García e Ibai Llanos hablan sobre la posibilidad de recuperar 'El Grand Prix'

"Lo del 'Grand Prix' lo podemos hablar", consideró García, durante el directo que protagonizó junto al streamer quien, en un principio, lo consideró "una barbaridad, una calentada". Fue entonces cuando el veterano presentador apuntó al hecho de que uno de los responsables de que hubieran llegado a un acuerdo para presentar juntos las Campanadas "es el productor del 'Grand Prix'", por lo que, "si tú y yo lo hablamos y lo hacemos juntos", podría ser una posibilidad quizás más real que nunca. "Me parece fantástico", añadía el presentador, ante la posibilidad de hacer una especie de "last dance" del icónico formato.

"Sería más moderno", matizó entonces Llanos, algo más convencido, ante lo que su compañero añadió la idea de realizarlo a través de Twitch. "Anda que no lo pasaría bien la gente nueva que no conoce el formato", vaticinaba García, tras lo cual apostó por llevarlo a cabo "actualizado". "La competición entre pueblos, a mí me encanta", confesaba el streamer, más entusiasmado, mientras que el presentador proponía contar no solo con juegos nuevos como "la patata caliente", sino también incluir algunos nuevos. "¿Qué mejor locutor para retransmitir eso, que tú? Y hacemos la mezcla", añadió García, quien repetiría, de llevarse a cabo, su papel como presentador, acompañado por Llanos. Una propuesta que ambos sellaron dándose la mano, mientras el presentador aseguraba que "te lo digo en serio".

Un formato "muy legendario"

"Si dos de Bilbao no somos capaces de hacer estas cosas, ¿quién lo va a hacer?", planteó García, con humor. Llanos reconoció entonces que había considerado traer de vuelta el 'Grand Prix' con anterioridad, pero "es difícil, no por hacerlo, sino porque es un formato muy legendario, que hay que respetar, en el que también estás tú". "Todas las opciones pasaban por que tú te animases", reconoció el streamer, ante un más que convencido García, quien aseguró que "yo estoy contigo". "Hemos tenido épocas de hacerlo o no, y al final no nos cuadraba. Pero con una plataforma nueva, contigo, claro que lo hacemos", declaró el presentador, tras lo cual apostó por "lo estudiamos, lo transformamos", aunque manteniendo retos como los "troncos locos" o "los bolos". "El espíritu no se pierde. Hay que renovar el envoltorio", aclaró García, sobre un proyecto que, dada su complejidad, deja en el aire una posible fecha estimada de su regreso, en caso de que se haga finalmente realidad.