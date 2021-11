Varios días después de que Ibai Llanos adelantara en redes que contaría con una compañía muy especial, las predicciones de que se tratara del mítico presentador Ramón García se han cumplido. En la tarde del 28 de noviembre, los dos vascos confirmaron las sospechas a través del canal de Twitch de Llanos, donde ambos comunicaron no solo que presentarían juntos las Campanadas a través de dicha plataforma, sino que también lo harían desde un lugar emblemático: la Puerta del Sol de Madrid.

Ibai Llanos y Ramón García tras anunciar que presentarán las Campanadas en Twitch

"Este año daré las Campanadas 2021 con Ramón García. Las haremos desde la Puerta del Sol de Madrid, en uno de los balcones. Esto va a ser histórico", escribía el streamer en su cuenta de Twitter, después de confirmar la noticia a través de su canal de Twitch, junto a García, quien confesó que "yo he planteado la idea, pero el que ha cogido el guante ha sido Ibai". El anuncio, además, se producía el mismo día del 60 cumpleaños del veterano presentador de televisión, que se trasladó a la casa del streamer para acompañarlo en directo y hablar de sus planes para la noche del 31 de diciembre cuando, entre otras cosas, García lucirá su mítica capa, tal y como confirmó él mismo finalmente, a pesar de sus dudas iniciales.

"El poder hacer algo que no he hecho nunca, en un medio en el que nunca he trabajado, me apetece mucho hacerlo con vosotros", confesaba García, ante los seguidores de Llanos, quien también contará con la compañía de sus amigos y compañeros, tal y como ocurrió el pasado año. Por entonces, el streamer decidió celebrar el Fin de Año desde su casa, un escenario que ahora cambiará radicalmente y que, como aseguró García, posibilitará incluso que pueda conocer a algunos de los rostros televisivos que estarán en el mismo edificio esa noche. "Va a haber un momento en el que Ana Obregón y Anne Igartiburu van a venir a visitarnos a Ibai y a mí, a nuestros set", adelantaba García, quien incluso afirmó que intentarían ir al lugar en el que ambas mujeres recibirán al 2022 en La 1 de Televisión Española, en la azotea, el mismo lugar donde él ha estado dieciséis años consecutivos.

Este año daré las campanadas 2021 con Ramón García.



Las haremos desde la puerta del sol en Madrid, en uno de los balcones.



Esto va a ser histórico. pic.twitter.com/WONkm3a16T — Ibai (@IbaiLlanos) November 28, 2021

¿Volverá por fin el 'Grand Prix'?

Durante la breve charla entre Llanos y García, surgió también el asunto de recuperar el mítico programa 'Grand Prix', formato que García presentó a lo largo de una década y cuyo regreso se ha solicitado en multitud de ocasiones en redes sociales. Ambos se mostraron tan entusiasmados como de acuerdo con la idea, bajo el firme compromiso del veterano presentador de "renovarlo, actualizarlo", acorde a los tiempos, sin renunciar a pruebas tan icónicas y divertidas como la "Patata caliente", junto a otras nuevas, al igual que se intentaría contar con la participación de gente de distintos pueblos de España. "El espíritu no se pierde. Hay que renovar el envoltorio", recalcó García quien, al igual que Llanos, era consciente de que la idea requeriría tiempo y preparación, por lo que era muy prematuro adelantar fecha alguna en la que este nuevo proyecto pudiera salir a la luz.