Por Fernando S. Palenzuela |

Como ya ocurriera el día de Navidad, las cadenas generalistas no han apostado por una programación especial de cara a la Navidad. Es más, varias de ellas no han querido eludir la cita que tienen con sus series o programas. Otras, en cambio, se han decantado por el cine no solo en prime time, sino también en las tardes, en busca de atraer al público sentado en el sofá tras la última noche del año.

La 1

"Grease"

11:15 : Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena

: Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena 13:50 : 'Increíble 2023'

: 'Increíble 2023' 16:00 : 'Sesión de tarde': "Grease"

: 'Sesión de tarde': "Grease" 17:45 : 'Sesión de tarde': "Todos están bien"

: 'Sesión de tarde': "Todos están bien" 19:15 : 'Sesión de tarde': "Los padres de ella"

: 'Sesión de tarde': "Los padres de ella" 22:00 : 'Cine' (Película todavía por determinar)

: 'Cine' (Película todavía por determinar) 23:40: 'Cine' (Película todavía por determinar)

'Increíble 2023'

La 1 realiza a través de un trepidante montaje un repaso a los momentos más destacados del 2023 que se han emitido en cualquiera de los canales de RTVE. 'Increíble 2023', programa de producción propia, rememora desde vídeos virales a hazañas deportivas, sin olvidarse de las últimas proezas de la tecnología ni de todo lo que ha ocurrido en los últimos 365 días en el mundo del espectáculo.

La 2

"E.T., el extraterrestre"

22:05: 'Días de cine clásico': "E.T., el extraterrestre"

"E.T., el extraterrestre"

La 2 apuesta por uno de los grandes clásicos del cine para rellenar su primera noche de 2024. Dirigida por Steven Spielberg, "E.T., el extratarrestre" nos lleva a los años 80 a través de un alien que ha acabado solo en la Tierra. Un niño hará todo lo posible por acompañarlo y protegerlo de la policía y los científicos hasta que logre reunirse de nuevo con su familia.

Antena 3

"Superagente Makey"

16:00 : 'Multicine': "Superagente Makey"

: 'Multicine': "Superagente Makey" 17:55 : 'Multicine': "Héroes del barrio"

: 'Multicine': "Héroes del barrio" 22:45: 'Hermanos'

'Multicine'

Mientras que Antena 3 mantiene su habitual cita de los lunes con 'Hermanos', sus cambios en la programación se encuentran en la tarde, donde apuesta por estrenos de cine español. Primero, "Superagente Makey", que nos lleva a un policía de barrio tendrá que asumir la misión de irse a la Costa del Sol para acabar con una trama de narcotráfico. Después, "Héroes de barrio", en la que un padre tendrá que hacer lo imposible para cumplir el deseo de su hija de apadrinar el equipo del Betis en el que juega Joaquín Sánchez.

Cuatro

"Noé"

15:40 : 'Home Cinema': "Noé"

: 'Home Cinema': "Noé" 18:20 : 'Home Cinema': "La legión del águila"

: 'Home Cinema': "La legión del águila" 23:00: 'En busca del Nirvana'

'Home Cinema'

Cuatro tampoco se decanta por nada diferente en la noche, de modo que los espectadores tendrán una nueva cita con 'En busca del Nirvana'. En la tarde, la cadena apuesta por "Noé" y "La legión del águila", rescatando las historias del Cristianismo y el Imperio Romano para reunir al público frente al televisor.

Telecinco

"Top Gun (Ídolos del aire)"

16:00 : 'Fiestavisión'

: 'Fiestavisión' 22:50: 'Cine 5 estrellas': "Top Gun (Ídolos del aire)"

"Top Gun (Ídolos del aire)"

Telecinco se decanta por el cine en su primera noche de 2024, y es que su programación, más allá de la resolución de 'Fiestavisión', no se ha visto afectada en nada. La de Mediaset apuesta por un clásico del cine de aventuras de los 80: "Top Gun (Ídolos del aire)". Protagonizada por Tom Cruise, narra los hechos de una academia en donde se entrena a pilotos para convertirlos en personas intrépidas y frías al mismo tiempo.

laSexta

"Tenet"

15:45 : 'Cine': "El Señor de los Anillos: Las dos torres"

: 'Cine': "El Señor de los Anillos: Las dos torres" 22:30: 'El taquillazo': "Tenet"

"Tenet"

El cine es la gran protagonista de la primera noche de 2024 y laSexta no ha querido ser diferente. La cadena apuesta por "Tenet", la historia de un hombre que quiere conseguir la supervivencia del mundo. Su única arma es la palabra Tenet y, entre movimientos que juegan con el tiempo lineal, se verá dentro de una oscura trama de espionaje internacional.