El jueves 16 de mayo, Jorge Javier Vázquez se puso al frente de la undécima gala de 'Supervivientes 2024', a la que Pedro García Aguado, Javier Ungría y Aurah Ruiz llegaban aún nominados tras la salvación de Gorka Ibarguren. Los tres estaban en manos de la audiencia que, con sus votos, puso fin al concurso de Javier.

Pedro, Aurah y Javier en la ceremonia de salvación de la gala 11 de 'Supervivientes 2024'

Antes de que Aurah fuera la primera salvada de la noche en la ceremonia de salvación, el programa mostró. Ya con solo Pedro y Javier todavía en manos de los espectadores, los votosque dejaban muy clara la decisión de la audiencia. "Estoy nervioso, la verdad. Por un lado, un poco triste, por otro también motivado.", confesaba Javier, en palapa.

El concursante incluso confesó sentirse apenado por tener ese "duelo final" con Pedro, "porque me parece una persona estupenda y lo que tenga que ser, con los brazos abiertos". "La audiencia decide y la verdad es que este concurso me está enseñando muchas cosas", declaró por su parte el presentador, consciente de que tanto él como su compañero tenían "esa facilidad para llevar la nominación de forma positiva". "Lo hemos dado todo y yo por mi parte estoy muy satisfecho de lo que he hecho hasta ahora", remató Pedro.

"Me voy siendo mejor persona"

Finalmente, el presentador fue el salvado por la audiencia, lo que puso punto final al concurso de Javier, con quien se fundió en un cariñoso abrazo. Tras despedirse uno por uno de sus compañeros, el expulsado se unió a Laura Madrueño: "Estoy bien, ha sido una experiencia tremenda. Yo ni me dedico a la televisión, ni a las redes sociales, ni he hecho un reality antes, creo que soy el único que reúne eso y para mí ha sido una experiencia brutal, salvaje, lo más duro que he hecho en mi vida de lejos".

"He aprendido de todo con la gente con la que he convivido, sobre todo he aprendido de mí mogollón. Creo que me voy siendo mejor persona y espero poder confirmarlo cuando llegue", manifestó Javier, tras lo cual se dirigió a su compañero de nominación y a Arkano, puesto que "los perfiles como los nuestros, tanto para un concurso como este como para la vida real, son fundamentales y me llena de orgullo que me metan en el mismo saco que vosotros". "Torres, Gorka, cabeza fría. Sois los mejores, a seguir y ganar", dedicó además el expulsado, quien recibió palabras de cariño de sus compañeros, antes de mostrar su agradecimiento al equipo del reality.