HBO apresura el final de 'The Last of Us' y se pronuncia sobre el futuro de 'It: Bienvenidos a Derry'

Por Alejandro Rodera |

HBO y HBO Max están muy pendientes de su posible salto a Netflix como parte de la adquisición parcial de los activos de Warner Bros. Discovery, pero, mientras esa trascendental cuestión se resuelve en los despachos, el foco está puesto en seguir brindando contenido diferencial. De hecho, nada más arrancar el año se han encadenado tres títulos tan potentes como 'The Pitt', 'Industry' y 'El caballero de los Siete Reinos' y, por si hubiera dudas sobre la apuesta de cara al futuro, su máximo responsable ha querido atajarlas.

En una entrevista concedida a Deadline, el presidente y CEO de Contenidos de HBO y HBO Max, Casey Bloys, se ha pronunciado acerca de numerosos frentes abiertos que atañen a la cadena y a la plataforma. Acerca de posibles desenlaces, el ejecutivo ha sido preguntado sobre si las próximas temporadas de 'The Last of Us' y 'Hacks' serán las últimas. "Ciertamente, parece que será así", ha respondido, aunque ha matizado que ese tipo de cuestiones deberían ser resueltas por los showrunners.

La segunda temporada de 'It: Bienvenidos a Derry' sigue en el aire

En lo que respecta a 'Hacks', estas declaraciones no resultan especialmente sorprendentes, ya que Hannah Einbinder aseguró en la pasada gala de los Emmy que la quinta temporada sería la última, pero el caso de 'The Last of Us' sí supone un viraje. En febrero de 2025, antes de que la segunda entrega viera la luz, la responsable de Drama de HBO, Francesca Orsi, apuntó a un futuro más amplio: "No tenemos un plan completo o definitivo, pero tiene pinta de que serán cuatro temporadas. No quiero confirmarlo, pero parece que serán esta temporada y después otras dos más y ya estaría".

'Euphoria' estrenará su tercera temporada en abril

¿Qué pasará con 'Euphoria' e 'It: Bienvenidos a Derry'?

Meses después, en mayo de ese mismo año, el showrunner Craig Mazin llegó a asegurar a Collider que "". "Esperamos ganarnos el derecho a regresar para terminar con una cuarta.", añadía el guionista, director y productor. Sin embargo, las palabras de Bloys apuntan a una dirección diferente y más apresurada, director creativo de la franquicia de videojuegos,junto a la coguionista Halley Gross.

Además de sorprender con ese aparente recorte de 'The Last of Us', que culminaría con su tercera tanda, Bloys ha hablado sobre 'Euphoria' y no se ha mostrado tan tajante acerca de ponerle el lazo y despedirse de ella: "Tenemos que averiguar en qué está pensando Sam [Levinson], qué quiere hacer creativamente con la serie y con su vida. No sé qué es lo siguiente que quiere hacer, pero lo hablaremos con él".

De la misma manera, deposita el futuro de la aclamada comedia 'Los ensayos' en las manos de su creador, Nathan Fielder, que ya le ha planteado varias ideas a HBO para una tercera temporada. Y, por último, Bloys también ha subrayado que 'It: Bienvenidos a Derry' ha sido "un gran éxito" y que la falta de novedades con respecto a la renovación responde a la ausencia de una idea concreta: "Andy [Muschietti] y Barbara [Muschietti] están trabajando duro para tratar de ingeniar la historia que quieren contar en otra temporada. La haría con gusto".