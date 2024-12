HBO anuncia el mes de estreno de 'The White Lotus 3' y ubica 'Harry Potter' y 'Euphoria 3' en el horizonte

Por Alejandro Rodera |

HBO ha rematado 2024 con dos franquicias como DC y 'Dune', que le han aportado títulos tan diversos como 'El Pingüino', 'Creature Commandos' o 'Dune: La profecía'. Por tanto, de cara al próximo año tiene el desafío de reconectar con el público con más títulos de alto perfil, y la cadena de pago no ha temblado a la hora de asumir ese desafío. Como ya se había anunciado previamente, en la primera mitad de 2025 estarán disponibles algunos de los regresos más esperados de una HBO que, antes del cambio de calendario, ha acotado aún más esos lanzamientos.

Rodaje de la tercera temporada de 'The White Lotus'

Durante una ponencia de JB Perrette, responsable de Streaming Global de Warner Bros. Discovery, se ha desvelado que, ya que arrancará su emisión en. Por el momento, no se ha concretado cuándo se producirá ese debut dentro del segundo mes del año. Sea cuando sea, este retorno nos permitirá viajar a Tailandia tras las aventuras por Hawái y Sicilia. En esta ocasión,en el continente asiático, con un reparto encabezado, entre otros, por Walton Goggins Carrie Coon o Lisa, de Blackpink.

En unas fechas más o menos cercanas al estreno de la nueva temporada de 'The White Lotus' se iniciarán las grabaciones de la tercera entrega de 'Euphoria', por lo que su posible fecha de lanzamiento sigue siendo un misterio. Para despejar un poco la incógnita, Perrette ha asegurado que "probablemente" esa cita se produzca "a comienzos de 2026", como apunta Variety. De ser así, la espera sería de cuatro años con respecto al final de la segunda temporada, que vio la luz en febrero de 2022.

Infectados y un hechizo a largo plazo

Mucho antes de que volvamos a ver 'Euphoria' nos reencontraremos con Joel y Ellie, ya que la segunda temporada de 'The Last of Us' se estrenará en el segundo trimestre de 2025, recogiendo el testigo de 'The White Lotus'. En cambio, bastante más lejos se encuentra la serie de Harry Potter, que apunta a 2027 en vez de a 2026. "Si miramos hacia 2026 y 2027, arrancaremos un viaje de diez años con la serie de Harry Potter, que nos tiene muy emocionados. De hecho, diría que será el mayor evento cuando llegue", concluye Perrette.