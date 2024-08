Por Beatriz Prieto |

Ha pasado más de año y medio desde que se estrenó 'The Last of Us' con gran éxito, y no será hasta 2025 cuando podremos por fin disfrutar de la segunda temporada. Centrada en la trama del videojuego "The Last of Us Parte II", los próximos episodios introducirán el personaje de Abby Anderson, interpretado por Kaitlyn Dever. Un personaje desconocido para los seguidores de la serie, pero que ha cosechado un odio muy tóxico entre los fans de los videojuegos, hasta el punto de que la situación ha obligado a Max a tomar drásticas medidas.

Abby Aderson en el videojuego de "The Last of Us Parte II"

"Hay tanta gente rara en este mundo, porque", declaraba Isabela Merced en el podcast Happy Sad Confused , al hablar del personaje de Dever en 'The Last of Us', serie en la que ella da vida a Dina., desveló entonces la intérprete. Esta decisión por parte de Max se habría tomado a raíz del odio desmedido de los fans del videojuego al personaje ficticio de Abby,, lo que supone que Dever será uno de los grandes pilares junto a Bella Ramsey

A este papel del personaje a cargo de Dever, se uniría el odio desmedido de algunos "fans" hacia Abby simplemente por su apariencia y las especulaciones que esta ha desatado por la posibilidad de que sea trans, al igual que la críticas por considerar que la actriz no es lo bastante musculosa para el papel. No obstante, según Merced, "Kaitlyn es una persona genial que no se deja intimidar por las cosas", al tener "la cabeza bien puesta" y estar "pasando por muchas cosas en este momento": concretamente, la muerte de su madre por cáncer de mama el pasado febrero.

Un trabajo increíble

"Hay que darle el maldito Emmy, honestamente", defendió además Merced, sobre el trabajo de su compañera. La encargada de dar vida a Dina incluso manifestó sentirse "muy emocionada de que la gente vea lo increíblemente bien que lo hicieron Bella y Kaitlyn". Un trabajo que, sin embargo, no verá la luz hasta el próximo año, cuando Max prevé estrenar la segunda temporada de 'The Last of Us' con un total de siete episodios, en los que además de Pascal y Ramsey, veremos de nuevo a Diego Luna. Tres actores a los que se han sumado los nuevos fichajes de Dever, Merced, Jeffrey Wright, Young Mazino, Danny Ramírez, Ariela Barer, Tati Gabrielle y Catherine O'Hara.