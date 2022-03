HBO Max da luz verde al spin-off del Pingüino de "The Batman"

Colin Farrell volverá a esconderse bajo un frondoso maquillaje. El intérprete irlandés se ha mostrado totalmente irreconocible en "The Batman", donde da vida al Pingüino, uno de los antagonistas más populares del héroe de DC, y tras esa experiencia, que está siendo ampliamente apoyada en las salas de cine, el villano expandirá su historia con una serie que verá la luz a través de HBO Max.

Colin Farrell encarnará de nuevo al Pingüino

La plataforma de WarnerMedia ha confirmado que ha encargado la primera temporada de 'The Penguin', que contará una vez más con Farrell en el rol titular, como indica Deadline. La existencia del proyecto trascendió en diciembre de 2021, pero hasta que la película encabezada por Robert Pattinson no ha demostrado su valía en taquilla no se ha anunciado que la serie sí saldrá adelante.

La serie arrancará tras los eventos de "The Batman" y contará con el director de esa cinta, Matt Reeves, como productor ejecutivo. El propio Farrell también desempeñará ese rol tras las cámaras, al igual que Lauren LeFranc, la guionista que ha asumido el cargo de showrunner tras destacar en 'Chuck' o 'Agents of SHIELD'. Por el momento, no se ha desvelado si otros personajes de la película, que ya supera los 300 millones de dólares de recaudación, se dejarán ver en esta aventura en solitario del Pingüino en Gotham.

Comisaría cerrada

Antes de que 'The Penguin' irrumpiera, se anunció otra serie ambientada en este recién nacido universo. El otro proyecto, centrado en un policía corrupto de Gotham, transcurría antes de "The Batman", por lo que habría servido para indagar en la oscura naturaleza de la ciudad, pero finalmente HBO Max ha optado por descartarla para dar preferencia a títulos que cuenten con personajes más reconocibles de la franquicia, como explicaba Reeves a 'Hero Nation Podcast'.