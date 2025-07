HBO Max da luz verde al spin-off de 'The Big Bang Theory' que abrazará la ciencia ficción

Por Alejandro Rodera |

Max arrancó su andadura en primavera de 2023 con un gran anuncio:con un nuevo spin-off. Sin embargo, en aquel momento el proyecto se encontraba en un estado tan embrionario que no ha sido hasta dos años después, y con Max ya reconvertida en HBO Max, que

Tras superar exitosamente la primera fase de su desarrollo, la nueva serie, que se titulará 'Stuart Fails To Save The Universe', ha recibido luz verde por parte de HBO Max. Como delata su nombre, el principal protagonista del proyecto será Stuart Bloom, el responsable de la tienda de cómics al que dio vida Kevin Sussman en la ficción original. Junto a él regresarán otros rostros ya conocidos: Lauren Lapkus retomará el rol de Denise, Brian Posehn el de Bertram Kibbler y John Ross Bowie el de Barry Kripke.

Stuart junto a los protagonistas de 'The Big Bang Theory'

A diferencia de las dos escisiones anteriores, 'El joven Sheldon' y 'El primer matrimonio de Georgie y Mandy', el tercer spin-off no se ambientará en el pasado, sino en el futuro. Tras los eventos de 'The Big Bang Theory', Stuart se ve en la obligación de devolver la normalidad a su línea temporal después de haber roto un dispositivo creado por Sheldon y Leonard, abriendo así las puertas a un multiverso que recordará a las sagas de superhéroes.

Y es que 'Stuart Fails To Save The Universe' será un sitcom, pero también un proyecto de ciencia ficción que mostrará versiones alternativas de personajes populares. En esa misión, Stuart estará respaldado por su novia Denise, el geólogo Bert y el físico Barry Kripke. El otro denominador común con la ficción original será la implicación de Chuck Lorre y Bill Prady, creadores de 'The Big Bang Theory', que han unido fuerzas con Zak Penn, guionista de 'Los Vengadores' y 'Free Guy'.

Lauren Lapkus y Kevin Sussman coincidirán de nuevo en 'Stuart Fails To Save The Universe'

Despliegue de efectos

La apuesta de esta serie por la ciencia ficción no será baladí. "Hay mucho CGI. Hemos intentado incorporar el mundo de la ciencia ficción y la fantasía en la comedia. Estoy como un pez fuera del agua, que es lo que quería y esperaba: hacer algo en lo que no tuviera experiencia", explicó Lorre en el Banff World Media Festival a comienzos de junio.