HBO Max prepara una serie precuela de "It"

HBO Max quiere llevarnos de nuevo a Derry. Según ha podido saber The Ankler, la plataforma propiedad de WarnerMedia ha empezado a trabajar en una serie precuela de "It", la popular novela de terror de Stephen King, cuyos hechos enlazarían directamente con "It: Capítulo 1", la cinta de 2017.

Bill Skarsgård como Pennywise en "It: Capítulo 1"

La serie, cuyo título provisional es 'Welcome to Derry', estará ambientada en Derry durante la década de los sesenta y explorará el origen de la maldición atormentó a los habitantes del pequeño pueblo de Maine durante tres décadas, así como la historia detrás del terrorífico Pennywise, a través de un grupo de niños que se enfrentarán al famoso payaso asesino.

Jason Fuchs, guionista de "Wonder Woman" y "Pan (Viaje a Nunca Jamás)", ha desarrollado la historia junto a Andy Muschietti, director tanto de "It: Capítulo 1" como de su secuela "It: Capítulo 2", y tendrían previsto escribir el guión. Muschietti, además, dirigirá el primer episodio si la serie acaba saliendo adelante. Por lo pronto, Warner Bros. Television, el estudio detrás del proyecto, habría empezado ya a contratar a guionistas.

De prosperar el proyecto, sería un nuevo ejemplo de cómo WarnerMedia está utilizando HBO Max para expandir el universo de una de sus franquicias cinematográficas. De "The Batman", por ejemplo, hay por lo menos dos proyectos en marcha, uno protagonizado por Colin Farrell, que tras la película volverá a ponerse en la piel del Pingüino en una miniserie, y otro ambientado en el manicomio de Arkham. Además, la plataforma lleva un tiempo trabajando en un spin-off de "Dune" titulado 'The Sisterhood' centrado en Lady Jessica y la orden Bene Gesserit.

Una obra tan conocida como compleja

Publicada en 1986, "It" es un clásico del maestro del terror Stephen King que ha conseguido formar parte del imaginario popular gracias a su temible villano. Ha sido adaptada hasta en dos ocasiones con suerte dispar. La primera versión, de 1990, fue una miniserie de dos partes de ABC protagonizada por Richard Thomas, Tim Reid, John Ritter, Harry Anderson, Annette O'Toole, Seth Green y Jonathan Brandis, y con Tim Curry en el papel de Pennywise.

Hubo que espera casi tres décadas para que alguien, en este caso Muschietti, se atreviese a volver a adaptarla, y lo hizo en dos películas. La primera de ellas, estrenada en 2017, que se centraba en la historia de los niños, contó en su reparto a actores como Finn Wolfhard ('Stranger Things'), Jaeden Martell ("Puñales por la espalda"), Sophia Lillis ('Esta mierda me supera'), Chosen Jacobs ('God Friended Me'), Jeremy Ray Taylor ('Big Sky') y Bill Skarsgård como Pennywise. Este último fue el único que repitió el papel en la segunda, que llegó a los cines dos años después y estaba protagonizada por James McAvoy, Bill Hader, Jessica Chastain, Isaiah Mustafa y Jay Ryan, que interpretaron la versión adulta de los personajes de la primera parte.