WarnerMedia encarga 'Dune: The Sisterhood', un spin-off televisivo de "Dune"

El futuro servicio de streaming de WarnerMedia explorará el mundo de "Dune" en una nueva serie titulada 'Dune: The Sisterhood', un drama que mostrará desde un punto de vista femenino el universo creado por Frank Herbert en su popular saga de novelas de ciencia ficción.

Imagen de la adaptación cinematográfica de "Dune" de 1984

La obra muestra un futuro en el que la humanidad se ha extendido por la galaxia a miles de mundos, todos gobernados por el Emperador Padishah. 'Dune: The Sisterhood' estará ambientada en el mismo universo y explorará el futuro a través de los ojos de una misteriosa orden de mujeres: la Bene Gesserit. Con extraordinarias habilidades para el dominio del cuerpo y la mente, las mujeres de Bene Gesserit entrelazan con maestría la política feudal y la intriga del Imperio mientras desarrollan su propio plan que finalmente las conducirá al planeta Arrakis, conocido por sus habitantes por el nombre de Dune.

Parte de la nueva franquicia

La ficción está diseñada para co-existir la adaptación cinematográfica de la obra escrita y dirigida por Denis Villeneuve actualmente en fase de producción en Warner Bros. y formará parte del universo expandido que planea Legendary Entertainment que incluirá videojuegos, cómics y contenido digital variado.

Jon Spaihts ("Doctor Strange") escribirá el guión de la serie y ejercerá de productor ejecutivo junto a Villeneuve, que también dirigirá su piloto. "La Bene Gesserit siempre me ha fascinado. Centrar una serie en torno a ese poderoso orden de mujeres no sólo me parecía relevante e inspirador, sino también un escenario dinámico para la serie de televisión", confiesa Villeneuve.

El film, cuyo rodaje arrancó el pasado mes de marzo, tiene previsto su estreno para el 20 de noviembre de 2020 y cuenta con un impresionante reparto encabezado por Timothee Chalamet, con Paul Atreides, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa, Zendaya, Oscar Isaac y David Dastmalchian. Lo que todavía no sabemos es si alguno de estos actores se pasará por 'Dune: The Sisterhood'.