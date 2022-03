Los accionistas de Discovery+ aprobaron la compra de WarnerMedia a AT&T por 43 millones de dólares durante una reunión especial. Se espera que el acuerdo termine de formalizarse a principios del segundo trimestre del año, lo que supondría la integración de contenidos en una sola plataforma, que depende de Warner Bros. Discovery.

'Tiempo de victoria: La dinastía de los Lakers' y 'Animal Cribs'

Mientras que Discovery+ es el operador de canales como DKiss o Eurosport, WarnerMedia lo es de Cartoon Network, CNN o de la plataforma HBO Max. El jefe financiero de Discovery, Gunnar Wiedenfels, se ha pronunciado sobre el futuro de esta fusión y cómo podrían agruparse todos sus servicios.

"Uno de los puntos más importantes en esta operación es que creemos en hacer un producto combinado en lugar de un paquete. Creemos que la amplitud y profundidad de esta oferta de contenido será una propuesta de valor fundamental para el consumidor", reconocía a Variety.

"Estamos trabajando en tener la modalidad del paquete listo, quizás con una sola inscripción", comenzó relatando, aunque dejó la puerta abierta incluir "el contenido en el otro producto, de tal forma que podamos obtener de partida algunos beneficios. Pero el quid será armonizar la tecnología de la plataforma. Construir un producto y plataforma combinado muy, muy potente", concluyó Wiedenfels.

¿Qué pasará con la suscripción?

Discovery+ tiene un importe mensual de 3,99 euros al mes, mientras que el de HBO Max es es de 8,99 euros durante el mismo periodo. El jefe financiero de Discovery no ha aclarado qué ocurrirá con el precio de la nueva oferta combinada, pero sí ha confirmado que contará con opción de con y sin anuncios. No obstante, ha subrayado están trabajando en una "solución temporal", puesto que la fusión "llevará algún tiempo": "Con suerte, no será cuestión de años, pero sí de bastantes meses". aseguró.