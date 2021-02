'Search Party', renovada por una quinta temporada

El final de la cuarta temporada de 'Search Party' parecía que iba a poner punto final a la serie, sin embargo, parece que sus responsables van a tener que buscar la manera de continuar dado que HBO Max ha anunciado que la renueva por una quinta temporada. La plataforma de streaming de WarnerMedia, además, ha firmado un acuerdo de dos años con sus creadores, Charles Rogers y Sarah-Violet Bliss.

Póster promocional de la cuarta temporada de 'Search Party'

Según el nuevo acuerdo, Rogers y Bliss continuarán supervisando 'Search Party' y, además, desarrollarán nuevos proyectos para la plataforma. "Estamos encantados de que HBO Max no solo le haya dado al mundo una quinta temporada de 'Search Party', sino que también haya mostrado tanta fe en nuestra asociación con ellos para desarrollar nuevos proyectos para la plataforma", afirman Bliss y Rogers en un comunicado. "Los títulos potenciales de las futuras series incluyen 'Monkeys Love Manhattan' y 'The Pineapple Predicament'. No son series reales, pero esto demuestra que podemos inventarnos títulos si es necesario".

La renovación de la serie se produce aproximadamente dos semanas después del debut de los episodios finales de la cuarta temporada. HBO Max, al igual que otros servicios de streaming, no publica datos de audiencia de sus series y no sabemos hasta qué punto les está funcionado 'Search Party', sobre todo en comparación a otras series de su catálogo. No obstante, lo que sí es innegable es que la crítica adora esta peculiar comedia negra protagonizada por Alia Shawkat.

Cambio de escenario

En la cuarta temporada de 'Search Party', Dory (Shawkat) pasó de ser la que buscaba a personas desaparecidas a ser ella misma la desaparecida después de que Chip (Cole Escola) la secuestrase y la mantuviera cautiva en una versión de su apartamento de Nueva York minuciosamente recreado en el sótano de su tía Lylah (Susan Sarandon) en la pequeña población de Babyfoot.