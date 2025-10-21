Por Julia Almazán Romero |

La tarde del lunes 20 de octubre supuso un nuevo giro de guion para 'Agárrate al sillón'. Héctor Alarcia, con 20 victorias consecutivas y 81.000 euros acumulados, volvía al plató junto a Eugeni Alemany dispuesto a seguir defendiendo su trono. Pero entre los seis nuevos aspirantes apareció Eux, un participante con carácter tranquilo pero decidido, que pronto se destacó por su habilidad al responder y se ganó su paso directo al duelo final.

El enfrentamiento entre ambos mantuvo al público en vilo. Héctor sumó 18 puntos, una cifra que habitualmente bastaba para conservar el sillón, pero la tensión se disparó cuando Alemany anunció que la última respuesta de Eux era correcta, situando su marcador en 19. Con ese punto de diferencia, el campeón caía derrotado entre aplausos. "Te ofrezco 6.000 euros", propuso Héctor en 'La negociación', el último intento por mantener su puesto. Sin embargo, Eux fue claro: "Me quedo con el sillón". Con esa frase, el nuevo concursante sellaba su victoria y ponía fin al reinado del maestro logroñés.

Héctor Alarcia pierde el sillón frente a Eux en el concurso de 'Agárrate al sillón'

El plató del programa tuvo que despedir a Héctor que aceptaba la derrota con elegancia. Eugeni Alemany quiso dedicarle unas palabras de reconocimiento: "Si me permites, quiero felicitarte por todos los programas que has estado con nosotros, por tus estrategias, a veces asegurando y otras arriesgando muchísimo". Con pena, el ya excampeón respondía con gratitud: "A la gente que está en casa, animaros a venir, que es una experiencia increíble. Todo es posible, como veis, nadie es invencible. Es una experiencia maravillosa estar en el sillón. La gente aquí es encantadora y te trata de maravilla" .

Héctor Alarcia junto a Eugeni Alemany en su despedida de 'Agárrate al sillón'

Un nuevo campeón y una nueva era en el concurso

Su marcha marca el final de otra etapa en 'Agárrate al sillón',, el primer poseedor del trono del programa, que le ganó por el propio Héctor en una negociación fallida, pues, según aseguró el propio Castaño, no podía seguir en el concurso por falta de tiempo y prefirió ofrecer una oferta baja para poder irse. Con ello,y el cariño del público, que lo ha acompañado durante semanas.

Eux se convierte así en el tercer campeón del programa tras Rafa Castaño y Héctor Alarcia. La incógnita ahora está en saber si conseguirá mantener el sillón tanto como sus predecesores o si pronto cederá el trono a un nuevo contrincante. El concurso de Bulldog TV encara una nueva etapa llena de emoción, humor y muchos más duelos con el objetivo de seguir manteniendo a los espectadores en vilo en cada tarde en Telecinco.